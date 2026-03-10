Resultados de la Lotería de la Cruz Roja y del Huila hoy, martes 3 de marzo: números ganadores

Este martes 10 de marzo de 2026 se realizan en Colombia los sorteos de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila, dos juegos tradicionales que cada semana mantienen la expectativa de miles de apostadores en distintas regiones del país. Durante la jornada, los participantes siguen atentos las transmisiones oficiales para conocer el número y la serie ganadora de cada sorteo, con la esperanza de acertar la combinación que les permita obtener alguno de los premios disponibles.



Ambos sorteos se desarrollan en horario nocturno y bajo estrictos protocolos de supervisión y control que buscan garantizar la transparencia de cada una de las extracciones. Las transmisiones se realizan a través de televisión nacional y de las plataformas digitales oficiales, lo que permite a los jugadores seguir en tiempo real el proceso y verificar los resultados inmediatamente después de que finalice el sorteo.



Resultados de la Lotería de la Cruz Roja

Una vez concluye la jornada y se validan los resultados oficiales, se confirma la combinación ganadora del premio mayor:



Número ganador: 8519

8519 Serie: 163

La Lotería de la Cruz Roja se caracteriza por ofrecer uno de los planes de premios más atractivos dentro del calendario semanal de sorteos en Colombia. Además del premio mayor, el esquema incluye varios premios secos y pagos por aproximación que amplían las probabilidades de resultar ganador.

Entre los incentivos más destacados del plan de premios se encuentran:



Premio mayor: $10.000 millones

Un premio seco de: $200 millones

Cuatro premios secos de: $100 millones

Diez premios secos de: $30 millones

Quince premios secos de: $20 millones

Veinte premios secos de: $10 millones

Estos premios permiten que más participantes tengan la posibilidad de resultar favorecidos incluso si no aciertan completamente el número principal con la serie correspondiente.



Resultados de la Lotería del Huila

De manera consecutiva, la Lotería del Huila también realiza su sorteo semanal, que ofrece un premio mayor millonario acompañado de diferentes incentivos adicionales.



Número ganador: 5324

5324 Serie: 166

Este sorteo cuenta con un premio mayor de $2.000 millones, además de premios por aproximaciones que reconocen diferentes coincidencias parciales con el número ganador.

Entre las modalidades de premiación se incluyen:



Premio mayor: $2.000 millones

Última cifra del número ganador: un premio de $144.578.

Dos primeras cifras del número ganador: un premio de $2.710.843.

Dos últimas cifras del número ganador: un premio de $2.710.843.

Tres primeras cifras del número ganador: un premio de $14.909.639.

Dos primeras y última cifra del número ganador: un premio de $11.295.181.

Tres últimas cifras del número ganador: un premio de $11.295.181.

Premio mayor en cualquier orden: un premio de $5.421.687.

Los valores de estos premios se entregan de manera proporcional según la fracción del billete adquirida por el jugador.



¿Cómo reclamar los premios?

Los billetes para ambos sorteos pueden adquirirse en puntos de venta autorizados en diferentes ciudades del país o a través de plataformas digitales habilitadas por las entidades correspondientes.



En caso de resultar ganador, es fundamental conservar el billete en buen estado, sin tachaduras ni alteraciones, y verificar que el número y la serie coincidan exactamente con los resultados oficiales. Para realizar el cobro del premio, los jugadores deben presentar el documento de identidad en las sedes o puntos autorizados, cumpliendo con los procedimientos establecidos por cada lotería.



Asimismo, las entidades recuerdan que en Colombia los premios superiores a 48 UVT están sujetos a las retenciones establecidas por la normativa tributaria vigente.

Con los sorteos de este martes 10 de marzo de 2026, la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila continúan consolidándose como dos de los juegos de azar más tradicionales del país, manteniendo viva la ilusión de miles de colombianos que esperan que la suerte les sonría en cada nueva jornada.

