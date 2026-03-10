En vivo
Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados de la Lotería del Huila hoy, martes 10 de marzo de 2026: números ganadores

Resultados de la Lotería del Huila hoy, martes 10 de marzo de 2026: números ganadores

Como es costumbre los jugadores tendrán la oportunidad de ganar un premio mayor de $2 mil millones de pesos, con un nuevo de la Lotería del Huila. Siga EN VIVO los números ganadores.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 10 de mar, 2026
Resultados de la Lotería del Huila
Resultados de la Lotería del Huila -
Getty Images/ Lotería del Huila

Este martes 10 de marzo de 2026 se realiza un nuevo sorteo de la Lotería del Huila, uno de los juegos de azar oficiales que cada semana reúne la atención de miles de apostadores en Colombia. Con un premio mayor de $2.000 millones de pesos y un plan de incentivos que incluye diferentes modalidades de premiación, la jornada mantiene la expectativa entre quienes esperan que su número resulte favorecido.

El sorteo se desarrolla tradicionalmente a las 11:00 p.m. y bajo la supervisión de los organismos reguladores encargados de garantizar la transparencia del proceso. Durante la transmisión, los jugadores pueden seguir en tiempo real la extracción de los números y la validación de los resultados a través de televisión y plataformas digitales oficiales.

La Lotería del Huila se realiza cada martes y no solo representa una oportunidad para los jugadores de obtener premios importantes, sino que también cumple una función social. Los recursos recaudados a través de la venta de billetes contribuyen al fortalecimiento del sistema de salud del departamento del Huila, lo que convierte a este juego en una fuente de financiación para programas y servicios en el sector sanitario regional.

Resultados de la Lotería del Huila EN VIVO

Una vez concluya la extracción de las balotas y se validen los resultados correspondientes a esta jornada, se confirman los números ganadores:

  • Número ganador: Por definir
  • Serie: Por definir

La organización recuerda a los participantes que los resultados oficiales se publican únicamente a través de los canales institucionales de la lotería. Por esta razón, se recomienda verificar cuidadosamente el billete con la información divulgada en estas plataformas antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.

Plan de premios de la Lotería del Huila

Además del premio mayor de $2.000 millones, el sorteo contempla un esquema de incentivos que incluye premios secos y pagos por aproximación. Estas modalidades permiten que los jugadores tengan más oportunidades de resultar ganadores incluso si no aciertan completamente el número con la serie correspondiente.

Entre las modalidades de premiación se destacan:

  • Última cifra del número ganador: premio de $144.578
  • Dos primeras cifras del número ganador: premio de $2.710.843
  • Dos últimas cifras del número ganador: premio de $2.710.843
  • Tres primeras cifras del número ganador: premio de $14.909.639
  • Dos primeras y última cifra del número ganador: premio de $11.295.181
  • Tres últimas cifras del número ganador: premio de $11.295.181
  • Premio mayor en cualquier orden: premio de $5.421.687

Este esquema amplía las probabilidades de ganar y hace que el sorteo resulte atractivo para un mayor número de participantes.

¿Cómo participar y reclamar los premios?

El billete completo de la Lotería del Huila tiene un valor aproximado de $12.000 y puede adquirirse en puntos de venta autorizados en diferentes ciudades del país. Asimismo, los jugadores pueden comprar fracciones, lo que permite participar con una inversión menor.

En caso de resultar ganador, es fundamental conservar el billete original en buen estado, sin tachaduras ni alteraciones y verificar que el número y la serie coincidan exactamente con los resultados oficiales. El cobro del premio puede realizarse en las oficinas de la Lotería del Huila o en puntos autorizados, presentando el documento de identidad y cumpliendo con las retenciones legales vigentes en Colombia.

Con el sorteo de este martes 10 de marzo de 2026, la Lotería del Huila continúa consolidándose como uno de los juegos oficiales más representativos del país. Cada semana mantiene viva la ilusión de miles de jugadores que esperan que la suerte esté de su lado, al tiempo que contribuye con recursos destinados al fortalecimiento del sistema de salud en la región.

