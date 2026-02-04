Resultados de la Lotería del Meta hoy, miércoles 4 de febrero de 2026: números ganadores

La Lotería del Meta realiza en la noche de hoy, miércoles 4 de febrero de 2026, un nuevo sorteo dentro del calendario oficial de juegos de azar en Colombia, manteniendo la expectativa de miles de apostadores que siguen atentos la transmisión para conocer la combinación ganadora. Este tradicional juego, conocido como “la llanerita de los colombianos”, continúa siendo uno de los más seguidos por su atractivo premio mayor y su impacto social en la región.



Como es habitual, el sorteo de la Lotería del Meta se desarrolla bajo supervisión oficial y se transmite EN VIVO en horas de la noche, a partir de las 10:30 p.m., a través del Canal Trece y de las plataformas digitales oficiales de la lotería, como Facebook y YouTube. Esta cobertura permite a los jugadores conocer en tiempo real los resultados y garantiza la transparencia del proceso.



Resultados EN VIVO de la Lotería del Meta hoy, miércoles 4 de febrero de 2026

Una vez finaliza la transmisión oficial del sorteo, la Lotería del Meta publica los resultados correspondientes a la jornada de hoy a través de sus canales autorizados. Los números ganadores son los siguientes:



Número ganador: por definir

Serie: por definir

Se recomienda a los apostadores verificar cuidadosamente su billete físico o comprobante digital únicamente en las plataformas oficiales antes de iniciar cualquier trámite de reclamación.



¿Cómo funciona la Lotería del Meta?

La Lotería del Meta opera mediante un billete que contiene una combinación de cuatro cifras y una serie específica. Los jugadores pueden participar adquiriendo el billete completo o fracciones, lo que permite acceder al sorteo con una inversión menor y recibir premios proporcionales en caso de resultar ganador.

El valor del billete puede variar según el punto de venta autorizado, y su comercialización se realiza tanto de forma presencial como a través de canales digitales habilitados.



Plan de premios de la Lotería del Meta

Para el sorteo de hoy, la Lotería del Meta ofrece un atractivo plan de premios que incluye un premio mayor de $1.800 millones, además de una amplia lista de premios secos y pagos por aproximaciones. Entre los incentivos se contemplan premios de:



$300 millones

$200 millones

$100 millones

$50 millones

$20 millones

$10 millones

A estos se suman los premios por combinaciones parciales y aproximaciones, lo que amplía las posibilidades de ganar incluso sin acertar el número completo del premio mayor.



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Meta?

Los premios de menor cuantía pueden reclamarse en puntos de pago y entidades autorizadas en todo el país. Para premios de mayor valor, el ganador debe realizar el trámite directamente ante el operador oficial de la Lotería del Meta, presentando el billete original en buen estado y su documento de identidad.

Los premios están sujetos a las retenciones legales vigentes y deben reclamarse dentro del plazo establecido por la normativa, que generalmente oscila entre 30 y 60 días calendario.



La Lotería del Meta recuerda a los jugadores la importancia de conservar el billete en un lugar seguro, verificar siempre la información en canales oficiales y evitar compartir datos personales o del tiquete en sitios no autorizados. Además de ofrecer premios millonarios, este sorteo contribuye al financiamiento de programas sociales y de salud en el departamento del Meta.



HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co