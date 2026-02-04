Resultados Caribeña Noche, último sorteo del miércoles 4 de febrero de 2026: números ganadores

La Caribeña Noche hace parte de los chances más populares del país, gracias a su mecánica sencilla y a la posibilidad de apostar con valores accesibles. Cada noche, miles de jugadores siguen la transmisión oficial para conocer el número ganador y verificar si su tiquete coincide con el resultado.



El sorteo se realiza bajo supervisión oficial y puede seguirse en tiempo real a través de los canales autorizados, lo que garantiza transparencia y confiabilidad en el proceso.



Resultados de La Caribeña Noche, miércoles 4 de febrero de 2026

Número ganador:

Quinta cifra:

Una vez finalizado el sorteo, se recomienda a los jugadores revisar cuidadosamente su tiquete y confirmar el resultado con el vendedor autorizado o en los canales oficiales del chance.



¿A qué hora juega La Caribeña Noche?

El sorteo de La Caribeña Noche se realiza todos los días de lunes a sábado a las 8:30 p. m. Los resultados oficiales se publican minutos después de concluido el sorteo y pueden consultarse el mismo día.



¿Cómo se juega el chance La Caribeña Noche?

Este juego de azar ofrece distintas modalidades de apuesta, que permiten participar según el presupuesto y el nivel de riesgo que el jugador desee asumir:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o “pata”: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o “uña”: acertar únicamente la última cifra del número ganador.

¿Cuánto cuesta apostar en La Caribeña Noche?

La Caribeña Noche se caracteriza por su flexibilidad en los valores de apuesta, lo que facilita la participación de diferentes tipos de jugadores:



Valor mínimo por apuesta: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos colombianos.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de La Caribeña Noche?

El proceso de reclamación de premios depende del monto ganado, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario), pero existen documentos básicos obligatorios para cualquier caso.



Documentos requeridos para todos los premios

Tiquete original correctamente diligenciado, sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio

Premios inferiores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT, disponible en el punto de venta.

Premios superiores a 182 UVT: además del SIPLAFT, se exige una certificación bancaria vigente a nombre del ganador. El pago se realiza mediante transferencia electrónica en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

