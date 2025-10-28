En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
HURACÁN MELISSA
SICARIATO EN BOGOTÁ
DESPLIEGUE DE EE. UU. EN CARIBE
LAURA GALLEGO
JAMES RODRÍGUEZ
COLOMBIA FEMENINA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados de la Lotería del Huila último sorteo del martes 28 de octubre: los números ganadores

Resultados de la Lotería del Huila último sorteo del martes 28 de octubre: los números ganadores

Este martes la Lotería del Huila realiza un nuevo sorteo. Conozca los números ganadores, el plan de premios y cómo reclamar en caso de ser uno de los afortunados participantes.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 28 de oct, 2025
Comparta en:
Resultados de la Lotería del Huila último sorteo del martes 28 de octubre
Resultados de la Lotería del Huila último sorteo del martes 28 de octubre. -
Getty Images/ Lotería del Huila

Publicidad

Publicidad

Publicidad