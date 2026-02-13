Así reaccionaron sindicatos y empresarios tras suspensión provisional del decreto del salario mínimo

El decreto del salario mínimo para 2026, expedido por el Gobierno Nacional, fue suspendido provisionalmente por el Consejo de Estado este viernes 13 de febrero. El salario se había fijado en dos millones de pesos incluyendo el auxilio de transporte, con un aumento que representó el 23,7 %. El tribunal indicó que dentro de los siguientes 8 días, el Gobierno deberá expedir "un decreto transitorio que determine el porcentaje de aumento del salario mínimo para 2026 y el valor total correspondiente".

El presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció tras el anuncio del Consejo de Estado. "El decreto transitorio que pide el magistrado, mientras resuelve de fondo el Consejo de Estado, seguirá las ordenes de la Constitución, respetaré su decisión pero actuaré de acuerdo a la Constitución", aseguró el mandatario. Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que "las élites que tienen influencia en el Congreso y las altas cortes no quieren ayudar a los menos favorecidos de Colombia. Para mí es una decisión política antes que cualquier otra cosa".



En la decisión del Consejo de Estado se indicó que "para la determinación de esa cifra (el salario mínimo), el Gobierno debe aplicar integralmente los criterios legales y constitucionales vigentes (...) El nuevo decreto debe contener una fundamentación económica detallada y verificable, explicando el tipo de valoración aplicada a cada criterio, su cuantificación, la ponderación realizada, el razonamiento que conduce a la cifra final y el análisis del contexto económico, todo con respaldo en fuentes y certificaciones oficiales".



¿Qué respondieron los sindicatos y empresarios tras la suspensión del decreto de salario mínimo?

John Jairo Caicedo, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores, fue uno de los que habló en Noticias Caracol refiriéndose a la decisión del Consejo de Estado. "Nosotros respaldábamos el decreto basándonos en el concepto del mínimo vital y los estudios de la OIT para mejorar el poder adquisitivo. Aunque inicialmente habíamos planteado un 15% como tope, el incremento nos tomó por sorpresa. Considero que si hay mayor poder adquisitivo, la economía se mueve y se vuelve circular", comentó.

Por su parte, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, opinó que la decisión "es una medida típicamente oligárquica, de la mezquindad que caracteriza a la oligarquía y a los partidos políticos, como el uribismo, en contra de los trabajadores. Y una medida de insensibilidad y de justicia social del Consejo de Estado (...) Esto es básicamente inconcebible. Mejor dicho, va a haber un rebote social.... Nosotros la vamos a animar. Vamos a buscar el mecanismo de la más amplia movilización social para decirle al presidente Gustavo Petro que expida un nuevo decreto en las mismas condiciones".

Mientras que el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, escribió en su cuenta de X asegurando que desde su organización no demandaron el decreto del salario mínimo: "Estamos convencidos de los complejos efectos económicos y sociales que genera la decisión tomada por el Gobierno Nacional que afectan a toda la población, especialmente a los más vulnerables. Sin embargo, en muchos casos se trata de hechos cumplidos que debemos asumir como sociedad buscando minimizar las consecuencias negativas de los mismos. Se han generado algunos derechos que nosotros consideramos no se deben afectar (...) Encontramos muy importante se genere jurisprudencia alrededor del tema, que permita evitar que actuaciones irregulares como esta, se repitan en el futuro".

La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI) también se pronunció. María Elena Ospina, presidenta de esa asociación, dijo en Noticias Caracol En Vivo que "ya es muy difícil con base en el salario mínimo la contratación de los empleados formales. Nosotros hemos venido trabajando, mirando el impacto que generó realmente el salario mínimo. Estábamos esperando el primer trimestre, pero tenemos empresas, por ejemplo, que han salido de 50 empleados, 20 empleados, otras de 400. Esto realmente ha sido una situación muy delicada".