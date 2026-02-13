¿Cómo queda la quincena si gana el salario mínimo tras la suspensión provisional de decreto?

Con la suspensión provisional del decreto del salario mínimo del 2026 por parte del Consejo de Estado, los colombianos se han hecho varias preguntas sobre qué pasará con sus ingresos mensuales. Una de ellas es con respecto a la próxima quincena, pues muchos trabajadores esperan recibirla en días próximos.

El Consejo de Estado anunció este viernes 13 de febrero que suspendía provisionalmente el Decreto 1469 de 2025, el cual fijó el salario mínimo para 2026 en dos millones de pesos, un incremento del 23%. Además, le dio un plazo del 8 días al Gobierno Nacional para que expida "un decreto transitorio" con el fin de nuevamente determinar "el porcentaje de aumento del salario mínimo" y "el valor total correspondiente", mientras el tribunal administrativo toma una decisión de fondo con respecto a las demandas que recibió contra el decreto.

Es importante recordar que varios ciudadanos y organizaciones, como Fenalco, habían solicitado suspender el decreto del salario mínimo anunciado por el gobierno Petro a finales de diciembre de 2025, argumentando que este "no explica de manera clara, verificable ni articulada, la incidencia concreta" de factores como la inflación, el crecimiento del PIB, la productividad, entre otros.



Por otro lado, el ministro de Trabajo Antonio Sanguino, en Noticias Caracol en vivo, mencionó que, para fijar el aumento del salario mínimo, se tomó en cuenta "el mínimo vital que está establecido en el estudio de salarios vitales de la OIT para Colombia". Asimismo, aseguró "no una decisión caprichosa", sino que "tiene en cuenta variables macroeconómicas, pero que no se limita a ellas".



Ahora bien, mientras el Consejo de Estado analiza la decisión tomada por el Gobierno, indicó que el "decreto transitorio" debe aplicar "integralmente los criterios legales y constitucionales vigentes". Estos criterios incluyen los siguientes puntos:

La meta de inflación fijada por la Junta Directiva del Banco de la República para el año 2026

Productividad acordada por el Comité Tripartito de Productividad que Coordina el Ministerio del Trabajo, en este caso, correspondiente a las cifras oficiales certificadas por el DANE

Contribución de los salarios al ingreso nacional en la vigencia 2025

Incremento del producto interno bruto del año 2025

Inflación real del año 2025 según el índice de precios al consumidor, calculada desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2025

La especial protección del trabajo; la necesidad de mantener una remuneración mínima, vital y móvil

La función social de la empresa

Los objetivos constitucionales de la dirección de la economía a cargo del Estado

¿Qué pasará con el pago de la quincena tras suspensión de decreto?

El Consejo de Estado afirmó que los efectos de la suspensión aplicarán a partir de la publicación del nuevo decreto transitorio, es decir, a más tardar en ocho días. Mientras eso ocurre, "continúa rigiendo el valor del salario mínimo fijado en el Decreto 1469 de 2025", así como "las obligaciones y derechos que se calcularon con base" en este valor.

Estas obligaciones incluyen pagos de nómina pública y privada, pensiones, contratos, multas, sanciones, tarifas, cuantías procesales, cuotas alimentarias, entre otras. En ese sentido, la quincena, por ahora, se mantendrá igual, que para las personas que reciben el salario mínimo es de 930.416 pesos netos.

"Estas constituyen situaciones jurídicas consolidadas, protegidas por los principios de seguridad jurídica y debido proceso, y no generan obligación de reintegro ni efectos retroactivos. El proceso judicial continuará su trámite hasta que el Consejo de Estado adopte una sentencia definitiva sobre la validez del decreto demandado", añadió la decisión del tribunal.

Por otro lado, dijo que "el nuevo decreto debe contener una fundamentación económica detallada y verificable, explicando el tipo de valoración aplicada a cada criterio, su cuantificación, la ponderación realizada, el razonamiento que conduce a la cifra final y el análisis del contexto económico, todo con respaldo en fuentes y certificaciones oficiales".

