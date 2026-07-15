Resultados de Chontico Noche del 15 de julio de 2026: números ganadores del último sorteo

El Chontico Noche realiza este miércoles 15 de julio de 2026 una nueva jornada de su tradicional sorteo de chance, una modalidad de apuestas permanentes que se lleva a cabo todos los días del año en Colombia. Una vez concluye la extracción oficial, el operador publica la combinación ganadora para que quienes registraron una jugada puedan verificar si las cifras de su comprobante coinciden con los resultados del día.

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Como ocurre en cada edición, el sorteo se desarrolla bajo los procedimientos establecidos para garantizar la transparencia del proceso. La extracción cuenta con supervisión de los delegados correspondientes y, tras finalizar la validación, los resultados oficiales son divulgados mediante los canales autorizados.



Resultados de Chontico Noche del 15 de julio de 2026

Luego de finalizar el sorteo correspondiente a este miércoles, estos son los resultados oficiales:



Número ganador: 9668

9668 Quinta cifra: 6

Quienes participaron en esta jornada deben verificar que las cuatro cifras registradas en el comprobante coincidan exactamente con la combinación anunciada. En las modalidades que incluyen la quinta cifra, también es necesario comprobar ese dato para determinar si existe algún premio.

¿Cómo funciona Chontico Noche?

Chontico Noche pertenece a la modalidad de chance o apuesta permanente. Para participar, cada persona debe seleccionar una combinación de cuatro cifras comprendidas entre el 0000 y el 9999. La elección puede hacerse libremente o mediante una combinación generada de forma aleatoria en un punto de venta autorizado.



Durante la extracción oficial se obtiene un número ganador de cuatro cifras y una quinta cifra complementaria, utilizada en determinadas modalidades del juego. El premio principal corresponde a quienes aciertan las cuatro cifras en el mismo orden anunciado, aunque el plan de premios también contempla otras categorías para coincidencias parciales.



¿Cuándo se juega Chontico Noche?

Este sorteo se realiza todos los días del año, incluidos domingos y festivos, lo que permite conocer una nueva combinación ganadora cada jornada.

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Habitualmente, de lunes a viernes la extracción se lleva a cabo alrededor de las 7:00 de la noche. Los sábados suele realizarse hacia las 10:00 p. m., mientras que los domingos y algunos días festivos el horario puede programarse aproximadamente a las 8:00 p.m., de acuerdo con el cronograma del operador.

Una vez concluye el proceso de validación, los resultados oficiales son publicados para consulta de los participantes.

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Plan de premios de Chontico Noche

El esquema de premiación depende de la modalidad elegida y del nivel de acierto obtenido durante el sorteo.

Entre las principales categorías se encuentran:



Cuatro cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

Tres cifras directo: entrega 400 veces el monto registrado.

Dos cifras (pata): paga 50 veces el valor de la apuesta.

Una cifra (uña): entrega cinco veces el monto apostado.

El valor definitivo del premio dependerá del dinero registrado en el comprobante y del tipo de apuesta realizada.

¿Cómo reclamar un premio?

Si la combinación registrada resulta favorecida, será indispensable conservar el comprobante original, ya que constituye el único documento válido para iniciar el proceso de reclamación.

Generalmente, para efectuar el cobro se requiere presentar el comprobante en buen estado y un documento de identidad vigente. En los premios de mayor cuantía, el operador puede solicitar requisitos adicionales para validar la información antes de autorizar el pago.

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Las autoridades recuerdan que es importante verificar los resultados únicamente mediante los canales oficiales para evitar errores durante la consulta. Asimismo, recomiendan proteger el comprobante de la humedad o cualquier deterioro, evitar alteraciones en el documento y no compartir fotografías completas del mismo en redes sociales o aplicaciones de mensajería como medida de prevención frente a posibles fraudes.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co