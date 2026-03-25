Resultados de la Lotería del Meta del 25 de marzo: conozca los números ganadores

Como cada miércoles, la expectativa con la realización del sorteo de la Lotería del Meta, conocida popularmente como "La Llanerita de los Colombianos" se vive en muchos hogares de la región. Este 25 de marzo, el juego que mueve las esperanzas del departamento y el país volvió a poner en juego su ambicioso plan de premios, cuyo galardón principal asciende a los $1.800 millones de pesos.

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El sorteo se llevó a cabo en el horario nocturno, como es acostumbrado, desde Villavicencio a través de sus canales oficiales y plataformas digitales asociadas.



Resultados de la Lotería del Meta del 25 de marzo

NÚMERO GANADOR PREMIO MAYOR: 2 - 7 - 4 - 5

2 - 7 - 4 - 5 SERIE: 080

080 CIUDAD DE DESPACHO: Bogotá

La Lotería del Meta no solo entrega un premio mayor millonario. Su actual estructura de premios es una de las más competitivas en el mercado de loterías tradicionales en Colombia, ofreciendo más de 40 premios secos y miles de aproximaciones:



1 Premio Mayor: $1.800 millones.

$1.800 millones. 1 Seco "Mega Fortuna": $300 millones.

$300 millones. 1 Seco "Gana Lote": $200 millones.

$200 millones. 3 Secos: $100 millones cada uno.

$100 millones cada uno. 7 Secos: $50 millones cada uno.

$50 millones cada uno. 10 Secos: $20 millones cada uno.

$20 millones cada uno. 20 Secos: $10 millones cada uno.

Además de estos, los apostadores pueden ganar con las aproximaciones al mayor (con serie o sin serie), lo que aumenta significativamente las probabilidades de recuperar la inversión o llevarse un pellizco de la fortuna.

La historia de esta institución se remonta a 1960, año en que se creó el departamento del Meta. Sin embargo, no fue sino hasta el 1 de marzo de 1962 cuando se realizó el primer sorteo oficial, con un premio mayor que en ese entonces era de $40.000 pesos. Desde sus inicios, la Lotería del Meta ha tenido un fin social, destinando los recursos generados por las apuestas al sistema de salud del departamento, financiando hospitales y programas de atención para los ciudadanos más vulnerables de la Orinoquía.



¿Cómo jugar y qué hacer si es ganador?

El billete de la Lotería del Meta se compone de tres fracciones. Actualmente, los precios estandarizados para 2026 son para la fracción individual por $4.000 pesos y billete completo por $12.000 pesos.



Puede adquirir su número de la suerte con los loteros de confianza en las calles, en puntos físicos de redes de servicios como Paga Todo o SuperGIROS, y a través de portales web autorizados para la venta de lotería virtual.



Si la suerte lo acompaña este miércoles, lo primero es mantener la calma y seguir estos pasos para reclamar su premio de manera segura:



Verificación: Revise que el número y la serie coincidan exactamente con el boletín oficial.

Revise que el número y la serie coincidan exactamente con el boletín oficial. Identificación: Si el premio es menor a seis salarios mínimos, puede cobrarlo en los puntos de venta autorizados presentando el billete físico y su cédula.

Si el premio es menor a seis salarios mínimos, puede cobrarlo en los puntos de venta autorizados presentando el billete físico y su cédula. Grandes Premios: Para el Premio Mayor o secos altos, debe dirigirse a las oficinas de la Lotería del Meta en Villavicencio o a la entidad bancaria asignada. Deberá presentar el billete original (sin tachaduras ni enmendaduras), copia de la cédula y el RUT.

Para el Premio Mayor o secos altos, debe dirigirse a las oficinas de la o a la entidad bancaria asignada. Deberá presentar el billete original (sin tachaduras ni enmendaduras), copia de la cédula y el RUT. Impuestos: Recuerde que, por ley, a todo premio de azar en Colombia se le descuenta el 20% por concepto de Ganancias Ocasionales, más el descuento por el impuesto de industria y comercio (ICA).

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.