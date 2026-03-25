Resultados de la Lotería del Valle de este miércoles 25 de marzo: números ganadores

La expectativa crece entre los miles de apostadores que cada miércoles confían en su suerte para cambiar su realidad financiera. La Lotería del Valle realiza cada tercer día de la semana su sorteo ordinario con un ambicioso plan de premios que supera los 22.000 millones de pesos colombiano en total, incluyendo su imponente premio mayor.

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El sorteo se lleva a cabo en horario nocturno bajo estrictos protocolos de supervisión, con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso. La transmisión oficial se realiza en vivo a través del canal regional Telepacífico y en las plataformas digitales autorizadas, permitiendo a los jugadores seguir en tiempo real la extracción de los números y verificar los resultados inmediatamente.

Resultados de la Lotería del Valle del 25 de marzo



Premio Mayor ($9.000 millones): 1 - 4 - 1 - 4

Serie: 237

También se revelaron los números ganadores de otros importantes premios de la Lotería del Valle:



Seco "La de la Suerte" ($500 millones): 9 - 3 -2 -5

Serie: 065

065 Secos de $100 millones:

5206 - 244 9236 - 090



Desde su última renovación en el plan de premios (octubre de 2024), la lotería fortaleció su oferta para mantenerse competitiva frente a otras opciones nacionales. Actualmente, el billete consta de tres fracciones y ofrece:



Premio Mayor: $9.000 millones de pesos.

$9.000 millones de pesos. Premios Secos: Una amplia gama que incluye un seco de $500 millones, dos de $100 millones, tres de $60 millones, uno de $40 millones y 25 secos de $30 millones de pesos cada uno.

Una amplia gama que incluye un seco de $500 millones, dos de $100 millones, tres de $60 millones, uno de $40 millones y 25 secos de $30 millones de pesos cada uno. Aproximaciones: Pagos por acertar las tres primeras cifras, las tres últimas, o incluso solo la última cifra con la misma serie o en serie diferente.

La Lotería del Valle no es solo un juego de azar; es una institución que forma parte del patrimonio social del suroccidente colombiano. Su primer sorteo se llevó a cabo en 1930 y, desde entonces, su propósito ha trascendido la entrega de premios. Como entidad bajo la administración de la Beneficencia del Valle del Cauca, la mayor parte de sus excedentes financieros se destinan por ley al sector salud, financiando hospitales y servicios médicos básicos para los ciudadanos más vulnerables del departamento.



¿Qué hacer si es el ganador?

Para aquellos felices ganadores de los premios de la Lotería del Valle, es importante que tengan en cuenta estas recomendaciones para reclamar sus premios.

En el caso de los premios menores, si el monto es inferior a los topes de ley (generalmente hasta 20 millones de pesos), puede reclamarlo directamente en los puntos de venta autorizados o con su lotero de confianza. Mientras que para los premios mayores o secos altos debe dirigirse a la sede principal de la Beneficencia del Valle en la Calle 9 # 4-50 (Piso 10), en Cali.



Recuerde que es obligatorio presentar el billete original en perfecto estado (sin tachaduras ni enmendaduras), junto con tres copias de su cédula de ciudadanía y una certificación bancaria original. También tenga en cuenta que, por ley (Estatuto Tributario), se aplica una retención por ganancias ocasionales del 20%, sumada al descuento del impuesto a las ventas (IVA) sobre el valor bruto del premio.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.