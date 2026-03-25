Resultados Lotería de Manizales, último sorteo del miércoles 25 de marzo: números ganadores

Este miércoles 25 de marzo de 2026 juega un nuevo sorteo de la Lotería de Manizales. Miles de apostadores están al pendiente del resultado que corona al feliz ganador de la jornada en este juego, considerado uno de los más tradicionales en Colombia, que destina parte del dinero al sector salud de la región.



Los sorteos se llevan a cabo bajo estrictos protocolos de seguridad, control y transparencia, tal como lo exige la normativa colombiana para esta clase de juegos. Así, se garantiza que los resultados sean confiables e imparciales, sin favorecimiento ninguno ni irregularidades.

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Cada noche de los días miércoles, los colombianos pueden ver la transmisión del sorteo a las 11:00 de la noche a través de la señal en vivo de Telecafé, así como en las plataformas digitales oficiales del juego, entre ellas Facebook Live y YouTube. A través de estas transmisiones, los jugadores pueden observar cómo se lleva a cabo el sorteo.

Resultados EN VIVO de la Lotería de Manizales de este miércoles 25 de marzo de 2026

Tras finalizar el sorteo correspondiente a este miércoles, se conocen los números y serie ganadores:



Número: 4936

Serie: 187



Los resultados oficiales son publicados a través de los canales institucionales autorizados. Las autoridades del juego recomiendan a los participantes revisar su billete físico y validar únicamente con la información difundida en estas plataformas, antes de adelantar cualquier trámite de cobro.



¿Cómo se juega la Lotería de Manizales?

La Lotería de Manizales es muy fácil. Con la compra en un punto autorizado del billete que posee una combinación de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y otra de tres dígitos (la serie). Para merecer el premio mayor, el jugador debe tener las cifras exactas, tanto en el número como en la serie. Si no cuenta con esa fortuna, el juego tiene otros premios considerados como “secos”, que dejan recompensas tras haberse aproximado a las cifras ganadoras.



Plan de premios de la Lotería de Manizales

La Lotería de Manizales ofrece un premio mayor de $2.600 millones, además de una amplia estructura de premios secos y pagos por aproximaciones. El plan incluye premios de diferentes montos que incrementan las oportunidades de ganar en cada jornada.

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3 secos de 200 millones

5 secos de 100 millones

10 secos de 80 millones

10 secos de 60 millones

10 secos de 50 millones

10 secos de 40 millones

La información del plan de premios se encuentra detallada también en el respaldo del billete.



¿Cómo reclamar los premios?

Para hacer efectivo un premio, es indispensable presentar el tiquete en buen estado, sin enmendaduras ni deterioro, y verificar que coincida exactamente con los resultados oficiales. Cabe recordar que en Colombia los premios que superan las 48 UVT están sujetos a una retención del 20 %, según la normativa vigente.

En caso de que el premio mayor no tenga ganador en este sorteo, el acumulado pasa al siguiente, aumentando así el monto en juego y generando mayor expectativa entre los apostadores.

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