Resultados de Baloto y Revancha último sorteo, miércoles 25 de marzo de 2026: números ganadores

Este miércoles 25 de marzo de 2026 se juegan nuevos sorteos del Baloto y Baloto Revancha. Miles de apostadores están al pendiente del resultado que corona al feliz ganador de la jornada. Y es que estos dos sorteos hacen parte de los juegos de azar más reconocidos en Colombia por sus jugosos premios.



Los sorteos se llevan a cabo bajo estrictos protocolos de seguridad, control y transparencia, tal como lo exige la normativa colombiana para esta clase de juegos. Así, se garantiza que los resultados sean confiables e imparciales, sin favorecimiento alguno ni irregularidades.

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Cada noche de los días lunes, miércoles y sábados, los colombianos pueden ver la transmisión del sorteo a las 11:00 de la noche a través de Canal 1, así como en las plataformas digitales oficiales del juego, entre ellas Facebook Live y YouTube. A través de estas transmisiones, los jugadores pueden observar la extracción de cada una de las balotas y conocer en tiempo real los números que conforman la combinación ganadora de la jornada.

Resultados de Baloto y Revancha del miércoles 25 de marzo de 2026

Tras finalizar el sorteo correspondiente a este miércoles, ya se conocen las combinaciones ganadoras de Baloto y Revancha:



Baloto

Números: 14, 09, 19, 13, 03

Superbalota: 16



Revancha

Números: 41, 42, 25, 36, 22

Superbalota: 16



Una vez concluido el sorteo, los resultados oficiales son publicados a través de los canales institucionales autorizados. Las autoridades del juego recomiendan a los participantes revisar sus tiquetes únicamente con la información difundida en estas plataformas, antes de adelantar cualquier trámite de cobro.



¿Cómo se juega Baloto y Revancha?

El juego de Baloto consiste en elegir cinco números del 1 al 43 y una Superbalota entre el 1 y el 16. Esta selección participa en el sorteo principal. En caso de adquirir la opción adicional de Revancha, la misma combinación ingresa automáticamente a un segundo sorteo, lo que amplía las posibilidades de ganar.



El valor del tiquete es de $6.000 para Baloto, mientras que la modalidad con Revancha cuesta $9.000. Los jugadores pueden comprar sus apuestas en puntos autorizados, con loteros o mediante plataformas digitales disponibles en Colombia.

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¿Cómo reclamar los premios?

Para hacer efectivo un premio, es indispensable presentar el tiquete en buen estado, sin enmendaduras ni deterioro, y verificar que coincida exactamente con los resultados oficiales. Cabe recordar que en Colombia los premios que superan las 48 UVT están sujetos a una retención del 20 %, según la normativa vigente.

En caso de que el premio mayor no tenga ganador en este sorteo, el acumulado pasa al siguiente, aumentando así el monto en juego y generando mayor expectativa entre los apostadores.

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Con este sorteo, Baloto y Revancha se mantienen como dos de los juegos de azar más seguidos en el país, despertando cada semana la expectativa de miles de jugadores que buscan acertar la combinación ganadora.

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