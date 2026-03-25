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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados de la Lotería del Valle, Manizales, Meta y Baloto del 25 de marzo: números ganadores

Resultados de la Lotería del Valle, Manizales, Meta y Baloto del 25 de marzo: números ganadores

Conozca todos los números ganadores de las loterías del país que jugaron este miércoles 25 de marzo.

Por: María Paula González
Actualizado: 25 de mar, 2026
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Loterías

Como cada miércoles, miles de colomianos están conectados con las transmisiones en vivo de las diferentes loterías que se juegan a loa largo del país. En el tercer día de la semana son las Loterías del Valle, Meta, Manizales y el Baloto y Revancha las que se llevan a cabo y dejan a muchos ganadores en todo el país.

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Cada una de estas loterías realiza su transmisión en vivo de los resultados en sus respectivos canales de difusión por región y redes sociales, dejando a muchos ganadores con múltiples opciones en premios mayores y secos. Cabe mencionar que estos juegos de azar en cada región tienen la labor social de aportar parte de sus recursos a salud y mejoras del departamento al que pertenecen.

Resultados Lotería de Manizales

La Lotería de Manizales realiza su sorteo semanal en la noche de este miércoles, con un plan de premios que incluye un millonario premio mayor y diversas opciones de aproximación.

  • Número ganador: 6375
  • Serie: 067

Los resultados oficiales se publican minutos después de finalizar la transmisión del sorteo.

Resultados Lotería del Valle

El sorteo de la Lotería del Valle se desarrolla también en jornada nocturna, siendo uno de los más seguidos por los jugadores debido a su atractivo plan de premios.

  • Número ganador: 1414
  • Serie: 237

La combinación ganadora se da a conocer a través de los canales institucionales una vez concluye el proceso.

Resultados Lotería del Meta

La Lotería del Meta, reconocida como una de las tradicionales del país, lleva a cabo su sorteo con un premio mayor significativo y múltiples premios adicionales.

  • Número ganador: 2745
  • Serie: 080

Los participantes deben verificar los resultados en plataformas oficiales tras la finalización del sorteo.

Resultados de Baloto y Revancha

Baloto y su modalidad Revancha se juegan en la misma jornada, ofreciendo acumulados que despiertan la expectativa de miles de jugadores.

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Baloto

  • Números: 
  • Superbalota: 

Revancha

  • Números: 
  • Superbalota: 

Los resultados se publican poco después de la transmisión oficial, que inicia sobre las 11:00 p. m.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL

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