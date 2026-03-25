Resultados Super Astro Luna hoy, miércoles 25 de marzo de 2026: números ganadores

En la noche de este miércoles 25 de marzo de 2026 se realiza un nuevo sorteo del Super Astro Luna, uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia. La jornada se lleva a cabo en horario nocturno y reúne la atención de miles de apostadores que esperan conocer la combinación ganadora del día.



El sorteo está programado para las 10:50 p.m., momento en el que inicia el proceso de extracción oficial bajo controles de seguridad y verificación. A través de canales autorizados, los jugadores pueden seguir en tiempo real la transmisión y conocer los resultados minutos después de finalizada la jornada.



Resultados Super Astro Luna del 25 de marzo de 2026

Una vez concluye el sorteo y se valida el proceso, se publican los resultados oficiales correspondientes a esta fecha:



Número ganador: 0 - 2- 5 -3

0 - 2- 5 -3 Signo: Piscis

Los resultados se difunden en plataformas institucionales, por lo que se recomienda a los participantes verificar sus tiquetes únicamente en medios oficiales y conservarlos en buen estado.



¿Cómo funciona Super Astro Luna?

El Super Astro Luna se basa en una mecánica sencilla: cada jugador debe elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y un signo del zodiaco. Para ganar el premio mayor, es necesario acertar ambas variables en el mismo orden en que son extraídas durante el sorteo.

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El sistema también contempla premios por aciertos parciales, como coincidir solo con el número o únicamente con el signo, lo que amplía las posibilidades de ganar en cada jornada.



¿Cómo participar en Astro Luna?

Los jugadores pueden adquirir sus tiquetes en puntos de venta autorizados como redes de giros y apuestas o mediante plataformas digitales habilitadas en Colombia. El valor de la apuesta es flexible, con un mínimo de 500 pesos y un máximo de 10.000 pesos por jugada.

Además, existe la opción de seleccionar manualmente la combinación o dejar que el sistema la asigne de forma aleatoria.



Plan de premios y reclamación

El plan de premios del Super Astro Luna es uno de los más atractivos dentro de los juegos de azar en el país. Los montos dependen del tipo de acierto y del valor apostado, pudiendo multiplicarse significativamente cuando se logra la combinación completa.



Para reclamar un premio, es indispensable presentar el tiquete original en buen estado, junto con el documento de identidad. El proceso varía según el monto ganado e incluye requisitos adicionales para premios de mayor cuantía.



Con este nuevo sorteo del 25 de marzo de 2026, el Super Astro Luna continúa posicionándose como una de las alternativas más populares entre los colombianos, que participan con la ilusión de acertar la combinación ganadora y obtener importantes premios.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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