Resultados Caribeña Noche último sorteo del miércoles 25 de marzo de 2026: números ganadores

En la noche de este miércoles 25 de marzo de 2026 se lleva a cabo un nuevo sorteo de la Caribeña Noche, uno de los juegos de azar más seguidos en Colombia. La jornada inicia sobre las 10:30 p.m., momento en el que comienza el proceso oficial de extracción de balotas que define la combinación ganadora del día.



Miles de apostadores permanecen atentos a este sorteo, que se ha consolidado como una de las principales opciones de chance en el país gracias a su dinámica sencilla y a las múltiples modalidades de premio que ofrece. La transmisión se realiza a través de canales autorizados, lo que permite seguir en tiempo real cada etapa del procedimiento.



Resultados EN VIVO Caribeña Noche del 25 de marzo de 2026

Una vez finaliza el sorteo y se valida la extracción de las balotas, se publican los resultados oficiales de la jornada:



Número ganador: 3060

3060 Quinta cifra: 4

Los resultados se conocen minutos después de concluida la transmisión, por lo que se recomienda a los jugadores verificar sus tiquetes únicamente en medios oficiales y conservarlos en buen estado.



¿Cuáles son las modalidades de la Caribeña Noche?

La Caribeña Noche ofrece distintas formas de apostar, lo que permite a los jugadores elegir la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias:



Cuatro cifras directo o superpleno: se gana al acertar el número completo en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: permite ganar si las cifras coinciden en cualquier orden.

Tres cifras directo: acierto de las tres últimas cifras en orden exacto.

Tres cifras combinado: las cifras pueden coincidir en cualquier orden.

Dos cifras o “pata”: acierto de las dos últimas cifras.

Una cifra o “uña”: acierto de la última cifra.

El orden de los números es determinante en varias de estas modalidades, especialmente en aquellas que exigen coincidencia exacta.



¿Cómo jugar y reclamar premios?

Para participar en la Caribeña Noche, los jugadores deben elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999 y definir el valor de su apuesta, que puede ir desde los 500 hasta los 10.000 pesos colombianos.

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En caso de resultar ganador, es indispensable presentar el tiquete original en buen estado, junto con el documento de identidad. El proceso de reclamación varía según el monto del premio, calculado en Unidades de Valor Tributario (UVT).

Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los de mayor valor requieren trámites adicionales, como el diligenciamiento de formularios o la presentación de certificaciones bancarias.



Con este nuevo sorteo del 25 de marzo de 2026, la Caribeña Noche continúa manteniendo la expectativa de miles de colombianos que participan con la ilusión de acertar la combinación ganadora y obtener uno de los premios disponibles en esta tradicional modalidad de juego.



HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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