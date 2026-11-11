Resultados de la Lotería del Valle, de Manizales, del Meta y Baloto del miércoles 11 de noviembre

La jornada de mitad de semana concentra nuevamente la atención de miles de jugadores de suerte y azar en todo el territorio nacional. Este miércoles 11 de noviembre, las loterías tradicionales del Valle, Meta y Manizales realizan sus respectivos sorteos semanales, acompañadas por una nueva emisión del juego electrónico Baloto y su modalidad Revancha. En conjunto, estas cuatro bolsas ponen en juego decenas de miles de millones de pesos, con acumulados y premios mayores que representan una oportunidad significativa para los apostadores en el país.

A continuación, se presentan los espacios oficiales destinados a los números y series favorecidas en las emisiones de esta noche, los cuales se actualizarán en tiempo real una vez las respectivas mesas de juego y delegados de control validen los escrutinios oficiales.



Resultados de los sorteos de hoy: miércoles 11 de noviembre de 2026

Lotería del Valle (Sorteo N° 4874)

Premio Mayor ($9.000 millones): [Espacio para el número ganador]

[Espacio para el número ganador] Serie: [Espacio para la serie]

Lotería del Meta (Sorteo N° 3324)

Premio Mayor ($1.800 millones): [Espacio para el número ganador]

[Espacio para el número ganador] Serie: [Espacio para la serie]

Lotería de Manizales (Sorteo N° 4981)

Premio Mayor ($2.600 millones): [Espacio para el número ganador]

[Espacio para el número ganador] Serie: [Espacio para la serie]

Baloto y Revancha (Sorteo de hoy, 11 de noviembre)

Baloto Tradicional (Acumulado: $20.000 millones): [Espacio para las 5 balotas] — Súper Balota: [Espacio]

[Espacio para las 5 balotas] — [Espacio] Baloto Revancha (Acumulado: $5.400 millones): [Espacio para las 5 balotas] — Súper Balota: [Espacio]

Cómo funcionan las loterías y cuál es el costo de participar

Las loterías departamentales en Colombia operan bajo un esquema de billetes físicos o digitales divididos en fracciones. Cada billete está compuesto por una combinación de cuatro cifras (del 0000 al 9999) respaldada por un número de serie de tres dígitos. Los apostadores pueden adquirir su billete completo —con el cual acceden al 100 % del premio estipulado— o comprar fracciones individuales para obtener un porcentaje proporcional del valor ganado. La compra se realiza mediante loteros autorizados, redes comerciales de apuestas en todo el país y plataformas digitales oficiales.

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Por su parte, Baloto funciona como un juego paramutual en línea. Para jugar, el usuario selecciona cinco números principales dentro de un rango del 1 al 43 y una "Súper Balota" entre el 1 y el 16, ya sea de forma manual o automática mediante la terminal de venta. Cuando no hay acertantes de los seis números, los acumulados crecen para la siguiente jornada (lunes, miércoles y sábados).



Los precios vigentes para participar en cada una de las cuatro opciones de este miércoles son:



Lotería del Valle: El billete completo consta de 3 fracciones y tiene un costo total de $18.000 COP , mientras que cada fracción individual vale $6.000 COP .

El billete completo consta de 3 fracciones y tiene un costo total de , mientras que cada fracción individual vale . Lotería del Meta: Su estructura establece un billete de 3 fracciones por un valor total de $12.000 COP , con un precio de $4.000 COP por fracción individual.

Su estructura establece un billete de 3 fracciones por un valor total de , con un precio de por fracción individual. Lotería de Manizales: Distribuye cada billete en 4 fracciones con un valor global de $12.000 COP , lo que fija cada fracción en $3.000 COP .

Distribuye cada billete en 4 fracciones con un valor global de , lo que fija cada fracción en . Baloto: El tiquete para el sorteo tradicional cuesta $5.700 COP. Si el jugador opta por incluir la jugada de Revancha, debe pagar un adicional de $3.300 COP, completando una inversión total de $9.000 COP.

Estructura de los planes de premios

Además de los premios mayores y acumulados principales, cada entidad cuenta con múltiples niveles de premiación secundaria que amplían las probabilidades de retorno para los compradores:

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Lotería del Valle: Encabeza su plan con un Premio Mayor de $9.000 millones, seguido por un seco de $500 millones, dos secos de $100 millones, tres de $60 millones, uno de $40 millones y veinticinco secos de $30 millones, además de aproximaciones al mayor con y sin serie.

Encabeza su plan con un Premio Mayor de $9.000 millones, seguido por un seco de $500 millones, dos secos de $100 millones, tres de $60 millones, uno de $40 millones y veinticinco secos de $30 millones, además de aproximaciones al mayor con y sin serie. Lotería del Meta: Juega un Premio Mayor de $1.800 millones, respaldado por un seco de $300 millones, un seco de $200 millones, tres de $100 millones, siete de $50 millones, diez de $20 millones y veinte secos de $10 millones, sumados a las aproximaciones reglamentarias.

Juega un Premio Mayor de $1.800 millones, respaldado por un seco de $300 millones, un seco de $200 millones, tres de $100 millones, siete de $50 millones, diez de $20 millones y veinte secos de $10 millones, sumados a las aproximaciones reglamentarias. Lotería de Manizales: Dispone de un Premio Mayor de $2.600 millones, acompañado por dos secos de $300 millones, tres de $200 millones, cinco de $100 millones, diez de $80 millones, diez de $60 millones, diez de $50 millones y diez de $40 millones.

Dispone de un Premio Mayor de $2.600 millones, acompañado por dos secos de $300 millones, tres de $200 millones, cinco de $100 millones, diez de $80 millones, diez de $60 millones, diez de $50 millones y diez de $40 millones. Baloto y Revancha: Para este 11 de noviembre suman un acumulado conjunto de $25.400 millones ($20.000 millones en Baloto y $5.400 millones en Revancha). Asimismo, contemplan ocho categorías secundarias de pago para quienes acierten combinaciones parciales, empezando desde acertar únicamente la Súper Balota.

Procedimiento para reclamar los premios en caso de ganar

Si un apostador resulta favorecido tras los sorteos de esta noche, el trámite de cobro varía según la cuantía del dinero y el operador:

Loterías tradicionales (Valle, Meta y Manizales): Los premios menores o aproximaciones que no superen los topes establecidos para retención pueden cobrarse directamente en los puntos autorizados de las redes de venta física de cada departamento. Para premios mayores o secos de alto valor, el ganador debe acudir a la sede principal de la Beneficencia o Lotería correspondiente presentando el billete o fracción original en perfecto estado (sin tachaduras ni roturas), la cédula de ciudadanía original y el Registro Único Tributario (RUT) actualizado. Baloto y Revancha: Los premios inferiores a 182 UVT (Unidades de Valor Tributario) se reclaman directamente en los puntos de venta autorizados a nivel nacional. Cuando el premio supera ese umbral, el ganador debe comunicarse con la fiduciaria encargada de la administración de los recursos del juego para agendar el pago, presentando el tiquete original emitido por la terminal —o el comprobante digital si jugó en línea— junto con su documento de identidad.

Conforme a la legislación tributaria vigente en Colombia, todo premio de lotería o juego de azar que supere la base gravable establecida está sujeto a una retención del 20 % por concepto de ganancia ocasional, además del descuento correspondiente al Gravamen a los Movimientos Financieros (4 por mil).

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.