Último sorteo de La Caribeña Noche: número ganador y quinta balota del miércoles 11 de noviembre

El mercado de las apuestas permanentes en Colombia experimenta una intensa actividad este miércoles 11 de noviembre de 2026. Dentro del ecosistema de los juegos de suerte y azar, La Caribeña Noche se consolida como una de las opciones de chance con mayor arraigo y volumen de transacciones cotidianas, atrayendo el interés de miles de apostadores tanto en los departamentos de la Costa Atlántica como en las principales zonas urbanas del interior del país.

Para la jornada actual, la agenda informativa prioriza un desglose profundo sobre los protocolos logísticos de auditoría en sala, el marco fiscal administrado por la DIAN, las directrices de seguridad para el cobro de tiquetes y el espacio reservado para la publicación inmediata de la combinación favorecida.



Protocolo de Auditoría y Transparencia Técnica

La legitimidad de cada emisión nocturna descansa sobre un riguroso esquema de control operativo ejecutado antes de la salida al aire:



Inspección metrológica: Horas previas al sorteo, auditores independientes y delegados de control revisan la calibración y el peso exacto de las esferas, además de verificar el correcto funcionamiento neumático de las baloteras. Cierre de la red central: Minutos antes de la hora fijada para el evento, las empresas concesionarias autorizadas (SuperGiros, Record y redes aliadas) congelan de manera automática el ingreso de apuestas en las terminales físicas y virtuales para blindar la base de datos central. Firma del acta oficial: Una vez finalizada la extracción de las balotas, los funcionarios presentes suscriben el documento jurídico que convalida públicamente los resultados y autoriza el desembolso nacional.

Marco Tributario y Retenciones de la DIAN

El Estatuto Tributario colombiano y los lineamientos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) regulan de forma estricta la entrega de las ganancias monetarias obtenidas en el chance:



Umbral de exención impositiva: Los pagos de menor cuantía que se mantengan por debajo del límite de las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT) se entregan de forma completa e inmediata en las ventanillas comerciales habilitadas.

Los pagos de menor cuantía que se mantengan por debajo del límite de las se entregan de forma completa e inmediata en las ventanillas comerciales habilitadas. Retención por Ganancias Ocasionales: Cuando el monto del incentivo sobrepasa dicho tope legal, la empresa operadora efectúa de forma automática una retención en la fuente del 20% , recursos que se transfieren directamente al erario nacional para financiar la salud pública y el gasto social.

Cuando el monto del incentivo sobrepasa dicho tope legal, la empresa operadora efectúa de forma automática una , recursos que se transfieren directamente al erario nacional para financiar la salud pública y el gasto social. Certificación para contribuyentes: Para los premios de alto volumen económico, la entidad pagadora expide un certificado formal de retención que el ciudadano debe incorporar en su respectiva declaración de renta anual.

Lineamientos Legales para el Cobro y Prescripción del Tiquete

Si la combinación de su boleto resulta favorecida esta noche, es indispensable acatar los procedimientos dispuestos por la normatividad nacional (Ley 643 de 2001):



Integridad del soporte impreso: La tirilla o formulario entregado por la terminal electrónica funciona como un título valor al portador. Se exige que el código de barras y la numeración consecutiva se encuentren intactos, sin enmendaduras, tachaduras o deterioro físico.

La tirilla o formulario entregado por la terminal electrónica funciona como un título valor al portador. Se exige que el código de barras y la numeración consecutiva se encuentren intactos, sin enmendaduras, tachaduras o deterioro físico. Identificación obligatoria: El trámite es estrictamente personal y exclusivo para mayores de edad, requiriéndose la presentación de la cédula de ciudadanía o extranjería original .

El trámite es estrictamente personal y exclusivo para mayores de edad, requiriéndose la presentación de la . Plazo de caducidad: Los derechos de cobro de premios derivados de apuestas permanentes prescriben al cumplir un (1) año calendario, contado de manera exacta desde la fecha de realización del sorteo.

Boletín Oficial de Resultados (11 de Noviembre)

La mesa de control y los delegados de las autoridades locales supervisan directamente la extracción. En este recuadro se incorporarán los dígitos oficiales tan pronto concluya la transmisión:



NÚMERO GANADOR 6363 QUINTA BALOTA 6

Aviso editorial: La transmisión oficial de La Caribeña Noche para los días miércoles se emite habitualmente sobre las 10:30 p. m. (hora colombiana) a través de la señal del Canal Telecaribe y canales digitales autorizados. Le sugerimos a nuestra audiencia actualizar esta página minutos después de la hora indicada para verificar la combinación certificada.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.