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Lotería del Valle de hoy, miércoles 11 de noviembre: consulte el número ganador y la serie

Los jugadores podrán consultar el resultado y verificar si su billete obtuvo alguno de los premios de la jornada.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 11 de nov, 2026
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Lotería del Valle
Fotos: Freepik / Lotería del Valle

La Lotería del Valle realiza este miércoles un nuevo sorteo, cuyo premio mayor es de $9.000 millones. Los jugadores podrán consultar el resultado y verificar si su billete obtuvo alguno de los premios de la jornada.

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Resultado de la Lotería del Valle del miércoles 11 de noviembre de 2026

La Lotería del Valle lleva a cabo su sorteo número 4874, correspondiente a este miércoles 11 de noviembre. La expectativa está puesta en el premio mayor, que entrega $9.000 millones al billete que acierte las cifras y la serie correspondientes.

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Estos son los datos del resultado:

  • Número ganador: [pendiente de publicación oficial]
  • Serie: [pendiente de publicación oficial]
  • Número del sorteo: 4874
  • Premio mayor: $9.000 millones.

¿Cuáles son los premios de la Lotería del Valle?

Además del premio mayor, el plan de premios contempla diferentes secos y aproximaciones. Entre los premios principales se encuentran:

  • Un seco de $500 millones.
  • Dos secos de $100 millones.
  • Tres secos de $60 millones.
  • Un seco de $40 millones.
  • 25 secos de $30 millones.

Los participantes deben revisar el número y la serie de sus billetes para comprobar si obtuvieron alguno de estos premios.

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¿A qué hora juega la Lotería del Valle?

La Lotería del Valle realiza sus sorteos los miércoles. La jornada de este 11 de noviembre está programada para las 8:00 p. m., según la información publicada por el operador para el sorteo 4874.

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¿Cómo consultar los resultados?

Una vez se conozcan los resultados, los jugadores pueden verificar los números ganadores y las series en los canales oficiales de la Lotería del Valle. También es importante conservar el billete y comprobar que los datos coincidan antes de iniciar cualquier trámite para reclamar un premio.

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Recuerde que el resultado debe contrastarse con la información oficial del sorteo.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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