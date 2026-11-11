Resultados Baloto y Revancha, último sorteo miércoles 11 de noviembre: números ganadores

Los apostadores en todo el territorio nacional mantienen su expectativa ante la revelación de los resultados oficiales del sorteo de Baloto y Revancha correspondiente a la jornada de este miércoles 11 de noviembre de 2026, el cual disputa un acumulado multimillonario para su premio mayor.



¿Qué número cayó en Baloto y Revancha este 11 de noviembre de 2026?

La operación del sorteo se lleva a cabo bajo estrictos protocolos de transparencia y auditoría en presencia de los delegados autorizados. A continuación se detallan los registros oficiales correspondientes a la modalidad principal y su variante:



Baloto

Números ganadores : 33-13-24-39-06

: 33-13-24-39-06 Superbalota: 14

Revancha

Números ganadores : 23-24-38-37-07

: 23-24-38-37-07 Superbalota: 04

¿Qué debe hacer en caso de ganar el premio mayor de Baloto y Revancha?

Protocolo de seguridad y conservación del tiquete

El tiquete impreso o digital adquirido a través de los canales autorizados constituye el título valor al portador indispensable para realizar cualquier reclamación ante el operador oficial. Por esta razón, las autoridades recomiendan conservar el recibo en un lugar seguro, evitar su exposición a fuentes de calor o humedad que puedan deteriorar el código de barras y los datos impresos, y abstenerse de publicar imágenes del comprobante en redes sociales o plataformas digitales para prevenir fraudes, clonaciones de tiquetes o suplantaciones de identidad.



Proceso de validación ante el operador autorizado

Los ganadores del premio mayor o de las diferentes categorías de menor denominación deben presentar su tiquete en perfecto estado junto con el documento de identidad original (cédula de ciudadanía o cédula de extranjería) en los puntos de pago autorizados por la red nacional del operador. El proceso de verificación incluye la lectura electrónica del código de seguridad del boleto, tras lo cual se emiten las validaciones técnicas requeridas para iniciar el trámite de transferencia de fondos o la emisión del instrumento financiero correspondiente, conforme a los plazos legales establecidos para el cobro de premios en el país.



Retenciones de ley y deducciones fiscales sobre los premios de lotería

Impuesto a las ganancias ocasionales en Colombia

De acuerdo con la legislación tributaria colombiana vigente, los premios obtenidos en juegos de suerte y azar como Baloto y Revancha están sujetos al cobro del impuesto de ganancia ocasional. Esta deducción fiscal corresponde actualmente al veinte por ciento (20 %) sobre el valor bruto del premio cuando este supera las 48 UVT (Unidades de Valor Tributario) vigentes para el año fiscal. El operador oficial realiza la retención en la fuente de forma directa al momento de efectuar el pago del premio, por lo que el ganador recibe el monto neto correspondiente tras la aplicación de esta disposición fiscal obligatoria.



Deducciones financieras y operativas adicionales

Adicionalmente a la retención por ganancia ocasional, los pagos de premios de alta cuantía están sujetos a los gravámenes financieros ordinarios establecidos por el sistema bancario nacional, tales como el impuesto del cuatro por mil (4x1000) en las transacciones de desembolso o transferencia a cuentas de ahorros y corrientes. Se aconseja a los beneficiarios contar con asesoría contable formal para el manejo transparente de los recursos y el cumplimiento de las obligaciones tributarias consiguientes ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).



La importancia de jugar legal y verificar los sorteos con Coljuegos

Contribuciones a la salud pública y el desarrollo social

La operación legal de juegos de suerte y azar en Colombia se encuentra bajo la regulación, control y vigilancia de la empresa industrial y comercial del Estado, Coljuegos. Participar exclusivamente en canales y operadores legalmente autorizados garantiza que una fracción significativa de los recursos recaudados por concepto de venta de boletería sea transferida de manera directa al sector de la salud pública del país, financiando servicios médicos, infraestructura hospitalaria y programas de asistencia social dirigidos a las poblaciones más vulnerables de las regiones.



Prevención del juego ilegal y estafas en plataformas no autorizadas

Las autoridades económicas y de policía reiteran la advertencia a la ciudadanía sobre los riesgos asociados a la participación en redes de apuestas clandestinas o plataformas digitales no vigiladas que operan al margen de la ley. Estas prácticas no solo carecen de garantías jurídicas para el pago efectivo de los premios en caso de resultar ganador, sino que privan a los fondos públicos de los aportes obligatorios destinados al sostenimiento fiscal y social del Estado. La verificación previa de los sellos de autorización de Coljuegos en los establecimientos comerciales y puntos de venta autorizados constituye el mecanismo idóneo para salvaguardar la inversión de los apostadores en cada sorteo.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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