Vicepresidente afirma que si no se hace un ajuste fiscal, Colombia enfrentaría una crisis en 2027

El vicepresidente José Manuel Restrepo advirtió que si no se inicia ya un ajuste presupuestario, el país entraría en una "crisis fiscal" en el primer trimestre de 2027. Hizo estas declaraciones al intervenir en la Asamblea General del Centro de Pensamiento Económico (Anif), que en esta edición lleva como lema ‘El sector financiero en tiempos de desajustes fiscales y cambios tecnológicos’.

De no actuar, Colombia "entraría en una crisis fiscal en el primer trimestre de 2027", por lo que es "indispensable hacer un ajuste fiscal", como el que se ha propuesto en la Ley de Rescate Económico que el Ejecutivo está impulsando. "Aquí no se admiten pañitos de agua tibia", subrayó.

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A este respecto, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, aseguró en este mismo acto que "la situación fiscal es supremamente grave y delicada", por lo que "no hay opción al ajuste". Abogó por hacerlo de forma ordenada y porque no sea el mercado el que lo imponga. (Lea también: Ley de Rescate Fiscal: esta es la plataforma que busca optimizar y monetizar activos estatales)



Gómez señaló que Colombia gasta al mes 11,9 billones de pesos más de lo que recauda, lo que atiza la inflación y fuerza al Banco de la República a mantener las tasas de interés elevadas, disuadiendo la inversión. "Nuestro modelo de crecimiento está topado por el gasto público" y eso "siempre es insostenible", agregó, señalando que su plan prevé que el descenso del gasto del Estado suponga dos tercios del ajuste.



Con respecto a la Ley de Rescate Económico, presentada ante el Congreso, destacó la reducción del tamaño del Estado, la venta de activos públicos, el incremento de impuestos y el descenso de la inversión del Gobierno nacional. (Lea también: "Cada vez hay menos niños y jóvenes": ministro de Hacienda sobre propuesta de recorte a la educación)



Buscando "confianza"

Restrepo insistió en generar "confianza" para revertir la tendencia negativa en que se encuentra inmersa Colombia con una "estabilización fiscal justa" y una política que apueste por incrementar la inversión extranjera y el crecimiento. "No logras crecimiento sin ajuste fiscal, y no hay ajuste fiscal posible sin crecimiento (...). Si no hay confianza no se puede lograr ni lo uno ni lo otro", afirmó.

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La confianza, argumentó el vicepresidente, se construye sobre la base de varias seguridades: la física (enfrentando "el narcotráfico y las economías criminales"), la seguridad jurídica, la seguridad económica y la "seguridad democrática". Explicó que los objetivos del Gobierno en este ámbito son un ajuste del 2,4 % del producto interno bruto (PIB) para 2027 y del 4,7 % para 2030, año en el que además se quiere llegar a un crecimiento del 6 % y una inversión equivalente al 25 % del PIB.

El vicepresidente señaló que se reunió con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), pero no dio detalles sobre los asuntos del encuentro. El Gobierno colombiano, que tomó posesión el 7 de agosto, solicitó ayuda a finales de septiembre al FMI alegando que las cuentas públicas del país se encontraban en su momento "más crítico de su historia". No obstante, pese a varios encuentros entre representantes del Ejecutivo y del fondo, aún no se ha concretado el tipo de ayuda, su cuantía y las posibles contrapartidas. Expertos han indicado a EFE que el organismo multilateral podría prestar hasta 16.000 millones de dólares al país suramericano entre 2027 y 2028.

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AGENCIA EFE