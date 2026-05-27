Resultados de la Lotería del Valle hoy, miércoles 27 de mayo de 2026: números ganadores

La Lotería del Valle realiza este miércoles 27 de mayo de 2026 un nuevo sorteo que concentra la atención de miles de apostadores en distintas regiones del país.



Este sorteo continúa posicionándose entre los más reconocidos a nivel nacional gracias a su trayectoria, su amplio plan de premios y el aporte económico que realiza al sistema de salud del Valle del Cauca.

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Resultados de la Lotería del Valle del 27 de mayo de 2026

Una vez finalice el sorteo oficial de esta noche, estos serán los resultados correspondientes a la jornada:



Premio mayor: por definir

por definir Serie: por definir

Las autoridades recomiendan consultar los números ganadores únicamente a través de canales oficiales y plataformas autorizadas, con el fin de evitar información falsa o posibles fraudes relacionados con el cobro de premios.

¿Cuándo juega la Lotería del Valle?

La Lotería del Valle realiza sus sorteos todos los miércoles en horario nocturno. La transmisión oficial puede seguirse por medio del canal regional Telepacífico y a través de plataformas digitales habilitadas por la entidad.



Cada sorteo se desarrolla bajo mecanismos de supervisión y control que buscan garantizar la transparencia durante la extracción y la publicación de los resultados oficiales.



¿Cómo se juega la Lotería del Valle?

La mecánica de juego consiste en adquirir un billete que contiene un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos. Para obtener el premio mayor, el jugador debe acertar ambas combinaciones exactamente en el orden anunciado durante el sorteo.

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Actualmente, los participantes pueden adquirir:



Fracción individual.

Billete completo compuesto por varias fracciones.

Los billetes se comercializan mediante loteros autorizados, distribuidores oficiales y plataformas digitales habilitadas para la venta de juegos de azar en Colombia.

Plan de premios de la Lotería del Valle

La Lotería del Valle mantiene un atractivo plan de premios encabezado por un premio mayor multimillonario y varias categorías adicionales que amplían las posibilidades de ganar.

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Entre los principales incentivos se encuentran:



1 premio seco de 500 millones de pesos.

2 premios secos de 100 millones de pesos cada uno.

3 premios secos de 60 millones de pesos.

1 premio seco de 40 millones de pesos.

25 premios secos de 30 millones de pesos.

Además, el sorteo contempla premios por aproximaciones y coincidencias parciales, permitiendo que más jugadores puedan acceder a algún incentivo económico durante cada jornada.

¿Cómo reclamar un premio?

En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el billete original en perfecto estado, sin tachaduras ni alteraciones, ya que este será el único documento válido para reclamar cualquier premio.

Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los montos más altos deben tramitarse directamente en las oficinas oficiales de la entidad organizadora.

Generalmente, para reclamar premios mayores se requiere:



Billete original.

Documento de identidad.

Formularios establecidos por la entidad.

Información bancaria, dependiendo del monto obtenido.

Asimismo, las autoridades recuerdan que los premios superiores al valor definido por la ley están sujetos a retenciones y descuentos por concepto de ganancia ocasional.

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Los ganadores cuentan con un plazo máximo de un año para reclamar el premio. Después de ese periodo, los recursos no cobrados son destinados al sistema de salud, conforme a la normativa vigente sobre juegos de suerte y azar en Colombia.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co