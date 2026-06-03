Resultados de la Lotería del Valle hoy, miércoles 3 de junio de 2026: números ganadores

La Lotería del Valle realiza este miércoles 3 de junio de 2026 una nueva jornada de sorteos que concentra la atención de miles de jugadores en diferentes regiones del país. Como cada semana, los participantes permanecen atentos a la transmisión oficial para conocer el número favorecido del premio mayor y verificar si alguno de sus billetes resulta ganador.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Este tradicional juego de azar se mantiene como uno de los más reconocidos en Colombia gracias a su trayectoria, su plan de premios y su aporte a la financiación de programas relacionados con el sector salud.

Resultados de la Lotería del Valle hoy, 3 de junio de 2026

Una vez finalice el sorteo oficial correspondiente a esta jornada, estos serán los resultados ganadores:



Premio mayor: XXXX

Serie: XXX



Las autoridades recomiendan confirmar los resultados únicamente a través de los canales oficiales y medios autorizados para evitar errores o posibles inconvenientes durante el proceso de reclamación de premios.

Publicidad

¿Cuándo juega la Lotería del Valle?

La Lotería del Valle realiza sus sorteos todos los miércoles en horario nocturno. La transmisión oficial puede seguirse a través de los canales habilitados por la entidad y mediante diferentes plataformas digitales autorizadas.

Cada jornada se desarrolla bajo estrictos mecanismos de control y supervisión que buscan garantizar la transparencia durante la extracción de las balotas y la divulgación de los resultados oficiales.

Publicidad

¿Cómo se juega la Lotería del Valle?

La mecánica del juego consiste en adquirir un billete que contiene un número de cuatro cifras y una serie específica. Para ganar el premio mayor, el participante debe acertar exactamente ambas combinaciones anunciadas durante el sorteo.

Los jugadores tienen la posibilidad de comprar:



Billete completo.

Fracciones autorizadas.

La comercialización se realiza mediante distribuidores oficiales, loteros autorizados y puntos de venta habilitados en distintas regiones del país.

Plan de premios de la Lotería del Valle

La lotería mantiene un atractivo esquema de incentivos encabezado por un premio mayor multimillonario y diversas categorías adicionales que amplían las posibilidades de obtener ganancias.

Entre los premios más destacados se encuentran:



1 premio seco de $500 millones.

2 premios secos de $100 millones.

3 premios secos de $60 millones.

1 premio seco de $40 millones.

25 premios secos de $30 millones.

Adicionalmente, el plan contempla premios por aproximaciones y coincidencias parciales, permitiendo que más apostadores puedan resultar beneficiados en cada edición.

Publicidad

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería del Valle?

Las personas que resulten ganadoras deben conservar el billete original en perfecto estado, ya que este documento es indispensable para validar cualquier reclamación.

Generalmente, para realizar el cobro se requiere:



Billete original.

Documento de identidad.

Formularios exigidos por la entidad para premios de alto valor.

Información bancaria, cuando corresponda.

Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los montos más elevados deben gestionarse directamente ante la entidad operadora.

Publicidad

Recomendaciones para verificar los resultados

La entidad recomienda revisar cuidadosamente el número y la serie antes de iniciar cualquier trámite de reclamación. Asimismo, aconseja evitar compartir fotografías completas del billete en redes sociales o plataformas digitales para prevenir posibles fraudes o intentos de suplantación.

Los ganadores cuentan con un plazo determinado por la ley para reclamar sus premios. Una vez vencido ese tiempo, los recursos no cobrados son destinados a los fines establecidos por la normativa vigente sobre juegos de suerte y azar en Colombia.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co