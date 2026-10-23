Resultados de las loterías de Medellín, Santander y Risaralda: premios sorteos de hoy 23 de octubre

Este viernes, los jugadores de lotería en Colombia están pendientes de tres sorteos tradicionales: Medellín, Santander y Risaralda. Cada uno ofrece un premio mayor y otras categorías de premios para quienes compraron sus billetes o fracciones. Los sorteos están programados para la noche de este viernes. Los resultados deben verificarse en los canales oficiales de cada entidad después de que termine la jornada.



Resultado de la Lotería de Medellín hoy 23 de octubre

La Lotería de Medellín realiza su sorteo número 4858, con un premio mayor de $16.000 millones.



Número ganador: 3755

Serie: 188

Sorteo: 4858.

Premio mayor: $16.000 millones.

La combinación ganadora se actualizará cuando la entidad publique el resultado oficial. Los jugadores deben comprobar tanto las cuatro cifras como la serie de su billete.



Resultado de la Lotería de Santander hoy

La Lotería de Santander también tiene sorteo este viernes 23 de octubre. Su premio mayor es de $6.500 millones.



Número ganador: 0579

Serie: 251

Premio mayor: $6.500 millones.

La entidad publica los resultados de cada sorteo a través de sus canales oficiales. Además del premio mayor, los participantes pueden revisar las demás categorías incluidas en el plan de premios.



Resultado de la Lotería de Risaralda hoy 23 de octubre

La Lotería de Risaralda realiza este viernes el sorteo número 2972, con un premio mayor de $2.333 millones.



Número ganador: 7470

Serie: 190

Sorteo: 2972.

Premio mayor: $2.333 millones.

Los resultados oficiales permitirán comprobar si alguno de los billetes vendidos para esta jornada obtuvo el premio mayor o uno de los premios adicionales.



¿Cómo consultar los resultados de las loterías?

Para comprobar si ganó, compare las cifras y la serie de su billete con la información oficial de la lotería correspondiente. También puede revisar los premios secos y las aproximaciones contempladas en cada plan de premios. Recuerde conservar el billete original y consultar los requisitos establecidos por la entidad para reclamar cualquier premio.

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