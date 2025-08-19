Resultados de Lotería de la Cruz Roja del último sorteo del martes 19 de agosto: números ganadores

La Lotería de la Cruz Roja alista una nueva edición de su tradicional sorteo semanal este martes 19 de agosto de 2025, jornada que corresponde al concurso número 3115. Esta cita, que forma parte de la programación habitual de juegos de azar en Colombia, se llevará a cabo a las 10:55 de la noche y contará con transmisión en directo a través del Canal 1 y de las plataformas oficiales de la entidad, entre ellas su página de Facebook.

Como es habitual, este evento coincide con el sorteo de la Lotería del Huila, que también se realizará en paralelo en los canales autorizados.

Participar en la Lotería de la Cruz Roja es sencillo: cada apostador debe seleccionar una combinación de cuatro dígitos comprendidos entre el 0000 y el 9999. Los boletos en circulación ofrecen tanto la posibilidad de aspirar al premio mayor, como a múltiples premios secos y a las denominadas aproximaciones, que reconocen a quienes logran acertar parcialmente la cifra ganadora.

La entidad, reconocida por ser sin ánimo de lucro, destina todos los fondos recaudados a financiar programas de carácter humanitario en beneficio de la población más vulnerable del país.

Resultados EN VIVO de la Lotería de la Cruz Roja 19 de agosto

El sorteo de esta jornada correspondió al número 3115 y ofreció un premio mayor de 7.000 millones de pesos. Hasta el momento, el número y la serie ganadores del premio mayor fueron anunciados de la siguiente manera:

Números ganadores: 0384

Serie: 168



Plan de premios de la Lotería de la Cruz Roja

El esquema de premios de esta lotería es amplio y busca que los jugadores tengan diversas oportunidades de obtener una retribución. Aunque el gran premio es el atractivo principal, existen varias categorías secundarias:



Un seco por 200 millones de pesos.

Cuatro secos de 100 millones cada uno.

Diez secos de 30 millones de pesos.

Quince secos de 20 millones de pesos.

Veinte secos de 10 millones de pesos.

A lo anterior se añaden los estímulos por aproximación al número principal, que contemplan valores que van desde 15.000 pesos hasta más de 4 millones, dependiendo de la combinación de cifras acertadas. Este esquema permite que, incluso sin obtener el premio mayor, los participantes tengan varias alternativas de ganar. Las recompensas adicionales se otorgan a quienes logran aproximarse al número ganador del sorteo, bajo diferentes condiciones:

Acierto del número ganador con otra serie: $4.066.265.

Tres primeras cifras exactas: $60.000.

Dos primeras y la última cifra correctas: $60.000.

Tres últimas cifras correctas: $60.000.

Dos primeras cifras acertadas: $30.000.

Dos últimas cifras acertadas: $30.000.

Última cifra coincidente: $15.000.

Estas categorías contribuyen a que la lotería sea más atractiva, pues aumentan las probabilidades de recibir algún tipo de beneficio.



¿Cómo jugar la Lotería de la Cruz Roja?

Los billetes de la Lotería de la Cruz Roja se venden a través de una red de distribución nacional presente en los 31 departamentos del país y en la capital. Cada billete completo está compuesto por tres fracciones y tiene un valor de 15.000 pesos.

Sin embargo, quienes prefieran una inversión más baja pueden optar por adquirir únicamente una fracción, cuyo costo es de 5.000 pesos. La venta de estos billetes no solo garantiza la participación de miles de colombianos, sino que también genera fuentes de empleo en las regiones donde se comercializan.

Previo a cada jornada, es fundamental que los jugadores verifiquen que el billete comprado sea auténtico y cumpla con todas las especificaciones de seguridad. Para ello deben tener en cuenta:



Que la fecha del sorteo coincida con la impresa en el billete.

Que el precio corresponda a lo establecido: 15.000 pesos el billete completo o 5.000 pesos la fracción.

Que el estado físico esté en buenas condiciones, sin tachaduras, enmendaduras o alteraciones.

Que los números y series estén impresos claramente en cifras y en texto.

Que el código de barras y los datos del distribuidor autorizado aparezcan visibles.

¿Qué hacer si gana la Lotería de la Cruz Roja?

Si un participante resulta favorecido con el premio mayor u otra categoría significativa, debe adelantar el proceso de cobro de manera presencial. La sede principal para estas diligencias se encuentra en Bogotá, en la Avenida Carrera 68 No. 68B-31.

Es indispensable presentar el billete original en buen estado, junto con la cédula de ciudadanía vigente. La verificación oficial de los resultados puede hacerse en el boletín publicado en la página web de la Lotería, en sus redes sociales o a través de la línea de atención (1) 3115432, opción 0 o extensión 100.

Los premios que superen las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT) están sujetos a una retención en la fuente del 20 %. Este descuento corresponde a lo establecido por la legislación tributaria vigente en Colombia.

De este modo, el valor neto a recibir por cada ganador depende de la categoría en la que haya resultado favorecido. La información detallada puede consultarse en el plan de premios oficial, disponible en la página de la entidad.

LAURA NATHALIA QUINTERO.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.