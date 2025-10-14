En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MARCHAS 14 DE OCTUBRE
MIGUEL QUINTERO
ATAQUE ACTIVISTAS VENEZOLANOS
COLOMBIANOS ESPÍAS EN RUSIA
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / SÉPTIMO DÍA  / Le clonaron la placa de su motocicleta y ahora debe más de $40 millones en fotomultas

Le clonaron la placa de su motocicleta y ahora debe más de $40 millones en fotomultas

El “gemeleo de placas” se expande en Colombia dejando víctimas atrapadas en una pesadilla judicial, con deudas millonarias y embargos. "Uno se siente como enfrascado", dicen.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 14 de oct, 2025
Comparta en:
MI PLACA MI PROBLEMA

Publicidad

Publicidad

Publicidad