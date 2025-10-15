Resultados Caribeña Día último sorteo miércoles 15 de octubre de 2025: este es el número ganador

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este miércoles 15 de octubre de 2025 se celebra una nueva edición del sorteo La Caribeña Día, uno de los juegos de azar más populares entre quienes siguen los resultados del chance en Colombia. Como es costumbre, el sorteo se realiza a las 2:30 p.m., hora en la que miles de personas permanecen atentas al desarrollo del evento, ya sea por tradición, costumbre o simple expectativa. En cada jornada, la atención se centra en la combinación de cuatro cifras que se extrae mediante un sistema oficial que garantiza transparencia y aleatoriedad.
La Caribeña Día transmite su sorteo en vivo, y los resultados se publican pocos minutos después de la extracción. Los jugadores pueden consultar las cifras ganadoras a través de medios digitales, canales oficiales o redes sociales. El proceso se desarrolla bajo la supervisión de las autoridades competentes, cumpliendo con las normas de seguridad y transparencia del sector.
El resultado oficial se publica minutos después del sorteo. La modalidad de cuatro cifras directo sigue siendo la más tradicional, ya que permite verificar de inmediato si se ha ganado, sin cálculos ni combinaciones adicionales.
La Caribeña Día se caracteriza por su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 COP hasta $10.000 COP, lo que la convierte en una opción abierta a jugadores con distintos presupuestos.
Para reclamar los premios, se aplican los siguientes criterios según el valor del monto, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario):
Para participar, basta con adquirir un tiquete en los puntos de venta autorizados en todo el país, elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, definir el valor de la apuesta y conservar el comprobante. Ese pequeño papel representa la posibilidad de convertirse en el próximo ganador de La Caribeña Día.
NOTICIAS CARACOL