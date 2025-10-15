Resultados Caribeña Día último sorteo miércoles 15 de octubre de 2025: este es el número ganador

Este miércoles 15 de octubre de 2025 se celebra una nueva edición del sorteo La Caribeña Día, uno de los juegos de azar más populares entre quienes siguen los resultados del chance en Colombia. Como es costumbre, el sorteo se realiza a las 2:30 p.m., hora en la que miles de personas permanecen atentas al desarrollo del evento, ya sea por tradición, costumbre o simple expectativa. En cada jornada, la atención se centra en la combinación de cuatro cifras que se extrae mediante un sistema oficial que garantiza transparencia y aleatoriedad.

La Caribeña Día transmite su sorteo en vivo, y los resultados se publican pocos minutos después de la extracción. Los jugadores pueden consultar las cifras ganadoras a través de medios digitales, canales oficiales o redes sociales. El proceso se desarrolla bajo la supervisión de las autoridades competentes, cumpliendo con las normas de seguridad y transparencia del sector.



Modalidades de juego

Cuatro cifras directo o superpleno: gana quien acierta el número completo en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: se obtiene premio si las cuatro cifras coinciden en cualquier orden.

Tres cifras directo: se aciertan las tres últimas cifras en el orden exacto.

Tres cifras combinado: las tres últimas cifras pueden estar en cualquier orden.

Dos cifras o “pata”: se gana al acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o “uña”: se gana al acertar la última cifra.

Resultado del sorteo Caribeña Día hoy miércoles 15 de octubre de 2025

Número ganador: por definirse

Quinta cifra: por definirse

El resultado oficial se publica minutos después del sorteo. La modalidad de cuatro cifras directo sigue siendo la más tradicional, ya que permite verificar de inmediato si se ha ganado, sin cálculos ni combinaciones adicionales.



Valor de las apuestas y proceso de cobro

La Caribeña Día se caracteriza por su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 COP hasta $10.000 COP, lo que la convierte en una opción abierta a jugadores con distintos presupuestos.

Para reclamar los premios, se aplican los siguientes criterios según el valor del monto, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario):



Premios menores a 48 UVT: presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad y una fotocopia legible de la cédula.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos anteriores, se debe diligenciar el formato SIPLAFT, disponible en puntos de venta autorizados.

Premios mayores a 182 UVT: se requiere también una certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). El pago se efectúa por transferencia electrónica en un plazo máximo de ocho días hábiles.

Para participar, basta con adquirir un tiquete en los puntos de venta autorizados en todo el país, elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, definir el valor de la apuesta y conservar el comprobante. Ese pequeño papel representa la posibilidad de convertirse en el próximo ganador de La Caribeña Día.



