Novio de Baby Demoni respondió y dio versión de qué pasó antes de su extraña muerte: "La enfrenté"

En medio de las versiones difundidas por allegados de la influencer María Alejandra Esquin, conocida en redes sociales como 'Baby Demoni', refiriéndose a las presuntas causas y circunstancias de su muerte, confirmada la noche de este miércoles 15 de octubre, su pareja se pronunció y habló sobre lo que habría pasado antes de que se declarara su fallecimiento.

El deceso fue dado a conocer por diferentes creadores de contenido cercanos a la joven de solo 24 años, quien era oriunda de Bogotá y acumulaba más de más de 123.000 seguidores en Instagram y más de 945.000 en TikTok. Entre las personalidades que salieron hablar del caso estuvo la reconocida empresaria y Dj Yina Calderón, quien publicó un video llorando y exigiendo que "no se quede impune".

Por el momento, las autoridades no han aclarado las detalles del hecho y lo único que se conoce es que su muerte se dio en horas de la noche del 15 de este mes, tras haber sido trasladada de urgencia a un hospital por graves heridas. Conforme con Calderón, le encontraron "huellas de asfixia, o sea, una cosa muy rara", además de que la joven habría estado su residencia cuando ocurrieron dichas heridas, donde se "puso a pelear con el novio (...) y yo no sé, todo raro, luego el novio llamó a decir que ella se había colgado". Se debe destacar que, antes de confirmarse el fallecimiento en el centro médico, la misma creadora publicó en su cuenta de Instagram un video de la joven con las palabras: "Amiga, mi Dios te mejore, aquí estamos orando por ti. Dios, necesitamos un milagro".



Lo que dijo el novio de la influencer Baby Demoni sobre la presunta pelea: respondió a señalamiento

Ante las acusaciones de un presunto ataque, la pareja sentimental de la modelo, conocido en redes con el usuario de 'Samor one' se pronunció sobre el tema en su cuenta de TikTok la misma noche del miércoles. Con un video de más de cuatro minutos, el hombre decidió hablar de lo que habría sucedido minutos antes y de la supuesta pelea reportada. De acuerdo con el creador, 'Baby Demoni' era su pareja desde "hace cinco años. Ella y yo tenemos un hogar”.



"Ey muchachos, ¿cómo es? Ya un poco más calmado en mi casa. La verdad lo último que quería en esta situación es tener que salir a hablar", empezó diciendo. En su mensaje aclaró que publicó la grabación ya que "personas salieron a hablar diciendo mentiras, diciendo injurias cuando ellos no estuvieron ahí". Al respecto, aclaró que él fue la persona quien la auxilió y dejó en urgencias. El joven, que se describe como un artista del género urbano, indicó que ese 15 de octubre "se presentó una situación donde yo me enteré de un par de cosas, no voy a entrar en detalles porque no debería, yo me enteré de un par de cosas". Relató que, tras ello, "yo la enfrenté, tuvimos una fuerte discusión. En esa fuerte discusión, pues hombre yo estaba muy ofuscado, yo me salí a tomar un poco de aire".

Aseguró que, después de 15 minutos, la creadora de contenido le "dejó un mensaje que decía... Bueno, un mensaje preocupante, tampoco voy a decirles qué decía. Yo tuve una corazonada en ese momento. Me devolví lo más rápido que pude y la encontré en una situación en la que se estaba haciendo daño". De acuerdo con su narración, solicitó ayuda a los vecinos de la torre y dieron los primeros auxilios para trasladarla a un hospital.



"Tengo que salir yo a dar mi versión, muy diplomáticamente, con el respeto de toda la familia, de todas las personas que están pasando por este dolor, incluyéndome, porque ya me están llegando mensajes amenazándome, amedrentándome de la comunidad de ella, pensando que yo soy el culpable cuando no es así", afirmó y añadió que, "gracias a Dios, yo tengo todas las pruebas de todo. No se las puedo mostrar, muchachos, porque si esto se va para un proceso legal eso sería contaminar la pruebas, pero salgo a hablar y dar la cara porque el que nada debe, nada teme. Dando la versión de los hechos".

Finalmente, dijo que la familia de la joven había quedado en el hospital y que decidió ir a su casa. "Para la persona que también está diciendo estas mentiras y está diciendo esta injuria pues el día de mañana voy a poner mi denuncia penal porque finalmente es mi buen nombre el que están afectando cuando yo fui la persona que la auxilie. Yo hice, mejor dicho, lo que estaba en mis manos para ella pudiera llegar estable a urgencias y la pudieran atender", declaró.

