Estos son los cinco hombres que habrían ejecutado tortura por la que señalan a Luis Alberto Rendón

Nuevos y perturbadores detalles han salido a la luz en el caso que involucra a Luis Alberto Rendón, papá Greeicy Rendón, quien es acusado de los delitos de secuestro simple y tortura. Los hechos ocurrieron el 8 de mayo de 2023 en una finca ubicada en Llano Grande, Rionegro, Antioquia, propiedad que, según el ente investigador, es de la cantante.

La Fiscalía ha puesto en tela de juicio la reacción de Luis Alberto Rendón ante un hurto que habría ocurrido en la propiedad. Se conoció que fueron robados dinero y joyas, avaluados en más de 1.000 millones de pesos, cifra que podría ascender hasta los 1.700 millones de pesos.

El principal cuestionamiento de la Fiscalía es por qué Rendón no denunció el robo inmediatamente a las autoridades. Según el ente investigador, Rendón habría optado por hacer “justicia por mano propia”.



Escoltas de Greeicy Rendón y Mike Bahía habrían ejecutado la tortura

Cinco personas, que vestían trajes negros y portaban fusiles, ingresaron a la casa aquel día. La Fiscalía ha identificado a estos cinco hombres como los escoltas de Mike Bahía y Greeicy Rendón.



Estas cinco personas, al parecer, tomaron a dos trabajadores de la finca, los llevaron a cuartos separados y procedieron a torturarlos y golpearlos.

Los métodos de tortura descritos durante la audiencia fueron escalofriantes:



• Fueron golpeados en las manos, las piernas y el tórax con martillos.

• Posteriormente, los agresores introdujeron una manguera con agua en la boca con la intención de ahogar a uno de ellos. Uno de los testimonios citados señaló la tortura como "horrible", haciendo referencia específica al uso de la manguera en la boca de una víctima llamada Elbert.

• También se les introdujeron armas de fuego en la boca.

• Durante el ataque, se les preguntaba constantemente “dónde estaban” (presuntamente refiriéndose a los bienes robados).

La fiscal de este caso manifestó en la audiencia lo siguiente: “Lo tiran al piso doblándolo, lo ponen boca arriba. Helbert, quien es gordo y pesado, de acuerdo a la descripción de la víctima, se sube encima de su cuerpo sobre el abdomen, lo toma de las manos, el forcejeó, pero terminó siendo en vano porque otro lo sujeta a los pies y de ahí Helbert, con una mano, toma las manos de la víctima y con la otra mano le abre la mandíbula mientras otro de los cinco le mete una manguera a la boca, hacia la garganta, y estaba pegada la manguera a una canilla y empiezan a empieza a ingresarle agua a su cuerpo”.

La intervención policial fue crucial, ya que un vigilante que se encontraba fuera de la casa fue quien dio aviso a las autoridades al escuchar “gritos de tortura pidiendo auxilio”. La policía llegó al lugar y presenció el procedimiento en flagrancia, encontrando a dos personas “altamente lesionadas”.



¿Qué tiene que ver el papá de Gredicy Rendón?

La Fiscalía sostiene que Luis Alberto Rendón es el sexto implicado y es señalado de ser el determinador de los hechos. Aunque Rendón se encontraba en la propiedad, declaró que no había escuchado nada, un hecho que la Fiscalía calificó de extraño.

El ente acusador basa su señalamiento en la premisa de que Rendón, al no acudir a las autoridades después del hurto, buscó tomar venganza o recuperar los bienes a través de medios violentos e ilegales, utilizando a sus escoltas para secuestrar y torturar a los trabajadores.

Tras el proceso, los cinco hombres acusados de perpetrar directamente el secuestro y la tortura están a punto de ser sentenciados. Por su parte, Luis Alberto Rendón no aceptó los cargos que se le imputaron. Sin embargo, fue cobijado con la medida de casa por cárcel mientras avanzan las investigaciones y se establece su responsabilidad en estos hechos. La Fiscalía ha manifestado que no descarta la posibilidad de imputar a más personas presuntamente vinculadas a estos graves hechos.

Durante la investigación, la Fiscalía denunció la desaparición de elementos de prueba fundamentales que debían haberse incautado en flagrancia, tales como las armas portadas por los agresores y el vehículo en el que se movilizaron.

