Anuncian megaferia de empleo en Bogotá con más de 15.000 vacantes: link para postularse

Bogotá abrirá nuevamente las puertas a miles de ciudadanos en busca de empleo con la realización de la Mega Feria de Empleo del Distrito, un evento organizado por la Secretaría de Desarrollo Económico (SDDE) y la Agencia Distrital de Empleo, que reunirá a más de 150 empresas con vacantes en distintos niveles de formación y experiencia. La jornada se llevará a cabo el viernes 17 de octubre, desde las 7:00 a. m. hasta las 4:00 p. m., en las instalaciones de Corferias (Carrera 37 #24–67), donde los asistentes podrán postularse directamente a más de 15.000 ofertas laborales, realizar procesos de selección y recibir orientación personalizada sobre empleabilidad.

Según informó la entidad, la Mega Feria de Empleo hace parte de la estrategia "Talento Capital", impulsada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Agencia Distrital de Empleo, cuyo objetivo es fortalecer las rutas de empleabilidad en la ciudad. Durante la jornada, los asistentes contarán con asesoría personalizada para identificar sus intereses ocupacionales, mejorar la presentación de su perfil profesional y conocer los programas de formación disponibles para fortalecer sus competencias laborales.

Según la secretaria de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe, esta iniciativa busca acercar las oportunidades de trabajo a quienes más lo necesitan y fortalecer el vínculo entre el talento local y el sector productivo. "La Mega Feria representa una oportunidad concreta para que las y los bogotanos accedan a un empleo digno. Nuestro propósito es seguir construyendo una ciudad donde las oportunidades sean accesibles y reales", afirmó la funcionaria.



Oportunidades de empleo en Bogotá para todos los perfiles

A diferencia de otras convocatorias, la Mega Feria busca ofrecer opciones laborales para una amplia diversidad de perfiles. Las vacantes están dirigidas a bachilleres, técnicos, tecnólogos, profesionales y personas mayores de 50 años, con oportunidades que abarcan sectores como servicios, comercio, salud, tecnología, logística, manufactura, construcción e industria.



La SDDE informó que los asistentes podrán participar en procesos de reclutamiento durante la jornada y en algunos casos, los postulantes pasarán directamente a entrevistas o exámenes médicos, dependiendo de las necesidades de cada empresa. Entre las vacantes destacadas se encuentran cargos como:



Auxiliares de enfermería

Enfermera jefe

Líder de enfermería

Coordinadora de procesos de enfermería

Profesional gestión tutelas salud

Profesional participación social

Profesional de cultura (psicólogo(a) de bienestar organizacional)

Médico(a) auditor hospitalario

Odontólogo(a) general

Técnico en salud oral (auxiliar de odontología)

Terapeuta ocupacional

Tecnólogo(a) de radiología

Visitador(a) médico

⁠Auxiliar de farmacia

Auxiliar de droguería y farmacia

Auxiliar servicios farmacéuticos

Regente de farmacia

Auxiliar de laboratorio clínico

Analista de desarrollo galénico

Analista de asuntos regulatorios

Coordinador(a) de asunto regulatorios

¿Cómo participar en feria de empleo de Bogotá?

La inscripción es gratuita y obligatoria para asistir al evento. Quienes deseen participar deben registrarse en la página oficial https://desarrolloeconomico.gov.co/megaferia/, donde encontrarán un formulario para seleccionar el horario que más se ajuste a su disponibilidad. La jornada se desarrollará en cuatro franjas horarias:



De 7:00 a. m. a 9:00 a. m.

De 9:00 a. m. a 11:00 a. m.

De 11:00 a. m. a 1:00 p. m.

De 2:00 p. m. a 4:00 p. m.

El registro incluye ver un breve video explicativo y completar la información básica del participante. Una vez inscrito, cada asistente podrá presentarse en el horario escogido con su documento de identidad y varias hojas de vida impresas para entregar a las empresas de su interés. La Secretaría recomendó a los participantes revisar con anticipación su hoja de vida y llevar varias copias actualizadas. También sugiere llegar puntualmente al recinto ferial y revisar previamente la lista de empresas participantes, que estará disponible en el mismo portal web.

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico recordó que todas las convocatorias de empleo promovidas por la entidad son completamente gratuitas y no requieren intermediarios ni pagos. Los ciudadanos deben desconfiar de personas o plataformas que soliciten dinero a cambio de asegurar una vacante o acelerar un proceso de selección. Para mantenerse informados sobre futuras convocatorias, vacantes activas y programas de formación, la SDDE dispone del canal oficial de WhatsApp "Empleo en Bogotá", donde se comparten actualizaciones en tiempo real sobre oportunidades laborales y capacitaciones gratuitas.



