En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRUMP SOBRE VENEZUELA
PACTO HISTÓRICO
LUIS ALBERTO RENDÓN
TREN DE ARAGUA
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Anuncian megaferia de empleo en Bogotá con más de 15.000 vacantes: link para postularse

Anuncian megaferia de empleo en Bogotá con más de 15.000 vacantes: link para postularse

La Alcaldía Mayor de Bogotá realizará una nueva edición de la Mega Feria de Empleo en Corferias este viernes 17 de octubre, con la participación de más de 150 empresas.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 15 de oct, 2025
Comparta en:
Anuncian megaferia de empleo en Bogotá con más de 15.000 vacantes disponibles
egún informó la entidad, la Mega Feria de Empleo hace parte de la estrategia "Talento Capital", impulsada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Agencia Distrital de Empleo. -
Archivo

Publicidad

Publicidad

Publicidad