Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados de Lotería de Manizales del último sorteo del miércoles 27 de agosto: números ganadores

Resultados de Lotería de Manizales del último sorteo del miércoles 27 de agosto: números ganadores

El premio mayor de la Lotería de Manizales es de $2.600 millones. Consulte aquí EN VIVO si su número resultó ganador y revise los premios secos y de aproximación.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: agosto 27, 2025 10:30 p. m.
Resultados de Lotería de Manizales del último sorteo del miércoles 27 de agosto: números ganadores
Resultados de Lotería de Manizales del último sorteo del miércoles 27 de agosto: números ganadores. -
Getty Images/ Lotería de Manizales

El próximo miércoles 27 de agosto de 2025 se realizará el sorteo 4918 de la Lotería de Manizales, en el que estará en juego un premio mayor de $2.600 millones. La jornada comenzará a las 10:30 de la noche y no solo entregará el premio principal, sino también secos y aproximaciones, lo que amplía las posibilidades de ganar para los apostadores. Este sorteo coincidirá con las emisiones de la Lotería del Meta y la Lotería del Valle, convirtiéndose en una fecha relevante dentro del calendario de los juegos de azar en Colombia.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

El sorteo estará disponible en transmisión en vivo a través de los canales oficiales de la Lotería de Manizales, como YouTube y Facebook, de modo que los apostadores podrán conocer los resultados en tiempo real desde cualquier lugar. Con esta estrategia digital, la entidad busca mantener la tradición de su sorteo semanal, al mismo tiempo que ofrece mayor accesibilidad y transparencia al público.

Resultados de la Lotería de Manizales 27 de agosto EN VIVO

Los resultados del sorteo son publicados una vez finalice la transmisión oficial de la Lotería de Manizales. Estos son los números ganadores de la jornada:

  • Números ganadores:
  • Serie:

Plan de premios Lotería de Manizales

El atractivo principal del sorteo de este miércoles es el premio mayor de $2.600.000.000. No obstante, quienes no acierten el número completo también tienen múltiples oportunidades de obtener ganancias a través de los premios secos y de aproximación que se sortean en cada jornada. Esta es la distribución oficial del plan de premios vigente:

  • Premio mayor: $2.600.000.000
  • 2 premios secos de $300 millones
  • 3 premios secos de $200 millones
  • 5 premios secos de $100 millones
  • 10 premios secos de $80 millones
  • 10 premios secos de $60 millones
  • 10 premios secos de $50 millones
  • 10 premios secos de $40 millones
  • 1 premio seco especial de $1.807.229

Además, existen premios de aproximación para quienes acierten parcialmente el número ganador:

  • Tres últimas cifras: 9 premios de $12.048.193
  • Tres primeras cifras: 9 premios de $12.048.193
  • Dos primeras y última: 9 premios de $12.048.193
  • Primera y dos últimas: 9 premios de $12.048.193
  • Dos últimas cifras: 80 premios de $2.289.157
  • Dos primeras cifras: 80 premios de $2.289.157
  • Última cifra: 887 premios de $144.578
  • Mayor en cualquier orden: 23 premios de $12.650.602

¿Cómo jugar la Lotería de Manizales?

Jugar a la Lotería de Manizales es un proceso sencillo y abierto a cualquier persona mayor de edad en Colombia. Los billetes pueden comprarse de forma presencial en puntos de venta autorizados —como droguerías, supermercados, almacenes y locales de chance— o a través de internet en plataformas como Lottired, lo que facilita la participación desde cualquier lugar con conexión a la red. Cada billete está compuesto por un número de cuatro cifras (entre el 0000 y el 9999) y una serie determinada.

El comprador puede adquirir el billete completo o únicamente algunas de sus fracciones, conocidas como partes. El valor del premio que se obtenga dependerá de la cantidad de fracciones adquiridas: a mayor número de fracciones, mayor será el monto que reciba el ganador. El sorteo se realiza cada semana bajo la supervisión de las autoridades competentes y define al ganador principal mediante la extracción de un número y su serie. Además del premio mayor, también se entregan secos y aproximaciones, lo que incrementa las oportunidades de obtener ganancias.

En el caso de quienes prefieran participar en línea, basta con registrarse en la plataforma habilitada, elegir un número específico o dejar que el sistema lo asigne al azar, indicar la cantidad de fracciones a comprar y efectuar el pago de manera segura. Una vez finalizado el procedimiento, el participante recibe un comprobante digital y puede consultar los resultados directamente en la misma plataforma para verificar si su número resultó premiado.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL


