Resultados Dorado Tarde, último sorteo miércoles 4 de febrero de 2026: números ganadores

Este 4 de febrero de 2026, juega un nuevo sorteo del chance El Dorado Tarde. La transmisión empieza a las 3:30 p. m. y se transmite en vivo a través de YouTube por los canales autorizados. Recuerde que cualquier tachón, enmendadura o daño en su boleto invalida el pago si el número resulta ganador. Noticias Caracol le informa cuáles son los resultados de este miércoles.

Números ganadores Dorado Tarde 4 de febrero de 2026

Estos son los números ganadores, con la quinta cifra, del sorteo de este martes:



Número mayor:

Quinta cifra:

En cada sorteo, la apuesta solo es válida cuando el número elegido coincide de manera exacta con la modalidad y el orden de cifras definidos en el reglamento. El resultado depende del cumplimiento completo de esa estructura. Cualquier cambio en las cifras o en su posición invalida la apuesta y no da lugar al pago del premio.



Últimos ganadores de El Dorado Tarde

Fecha Número Quinta cifra martes 03 febrero 2026 8644 0 lunes 02 febrero 2026 9366 1 sábado 31 enero 2026 5734 2 viernes 30 enero 2026 2941 1 jueves 29 enero 2026 6338 6 miércoles 28 enero 2026 9072 1 martes 27 enero 2026 6825 4 lunes 26 enero 2026 2832 5 sábado 24 enero 2026 9548 6 viernes 23 enero 2026 0552 6 jueves 22 enero 2026 3232 1 miércoles 21 enero 2026 0703 8 martes 20 enero 2026 0645 1 lunes 19 enero 2026 0052 5 sábado 17 enero 2026 0018 0 viernes 16 enero 2026 3499 9 jueves 15 enero 2026 5834 2

Modalidades disponibles y valores de pago en el chance El Dorado

El sorteo El Dorado incorpora diversas modalidades de apuesta, definidas para cubrir las opciones disponibles en el juego. Cada modalidad cuenta con una tabla de pagos propia, lo que establece que los premios varíen según la alternativa seleccionada. El monto final a recibir depende del tipo de apuesta y del valor apostado, por lo que cada jugada queda sujeta a las condiciones fijadas en el reglamento:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces.

3 cifras directo: multiplica la apuesta por 400.

3 cifras combinado: ofrece un pago de 83 veces.

2 cifras 'pata': paga 50 veces.

1 cifra 'uña': otorga 5 veces el monto jugado.

Cabe destacar que algunas personas combinan modalidades para aumentar el rango de posibilidades, especialmente en sorteos matutinos como este.

¿Cómo reclamar el premio de El Dorado Tarde?

Según la empresa que opera el chance El Dorado, para reclamar el premio es fundamental presentar el tiquete original, por lo que es esencial:



Estar en buen estado.

No tener tachones ni enmendaduras.

Incluir el reverso diligenciado.

Ser presentado por una persona mayor de edad.

Para premios iguales o superiores a 100.000 pesos, el cobro se realiza únicamente en puntos autorizados, donde se valida el tiquete y se aplican los procedimientos definidos. En montos más altos pueden exigirse pasos adicionales, de acuerdo con el valor del premio y el canal por el cual se efectuó la apuesta, ya sea presencial o digital. Estos procesos se ajustan a la normativa vigente y buscan asegurar el control de la transacción.

Cuando la apuesta se efectúa por medios digitales, el pago puede realizarse mediante transferencia electrónica. Para este trámite, es necesario completar la verificación de identidad y presentar la documentación requerida por el operador, con el fin de confirmar la titularidad de la jugada y evitar pagos indebidos. Todos los premios están sujetos a las disposiciones fiscales aplicables. Esto incluye retenciones obligatorias que se descuentan antes del pago, las cuales pueden modificar el valor final entregado al ganador. Por esta razón, es clave tener en cuenta estas condiciones al momento de reclamar el premio.



Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL