Las profesiones que pueden aplicar a concurso de la DIAN 2026: salarios hasta de $17 millones

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) abrió el proceso de selección DIAN 2676, una convocatoria pública que ofrece 1.142 cargos de carrera administrativa en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Las vacantes están dirigidas a profesionales, técnicos y personal asistencial de múltiples áreas del conocimiento y se encuentran disponibles en diferentes departamentos del país.

El Proceso Dian 2676 es un concurso de mérito adelantado por la CNSC para proveer cargos en vacancia definitiva en la planta administrativa de la Dian. La convocatoria está abierta a ciudadanos colombianos mayores de edad que cumplan con los requisitos establecidos para cada empleo y contempla cargos en los niveles asistencial, técnico y profesional. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 6 de febrero de 2026; en total, se ofertan:



79 vacantes en el nivel asistencial

308 vacantes en el nivel técnico

755 vacantes en el nivel profesional

A diferencia de contrataciones temporales, los empleos ofertados en este concurso corresponden a cargos de carrera, lo que implica estabilidad laboral y permanencia sujeta a evaluación del desempeño. Además, el proceso se desarrolla en las modalidades de ascenso, dirigida a servidores de carrera de la Dian; y modalidad abierta, dirigida a la ciudadanía en general, que es la que se encuentra habilitada desde el 28 de enero de 2026.



Las profesiones que pueden aplicar a concurso de la DIAN 2026

Uno de los aspectos más relevantes del proceso DIAN 2676 es el amplio abanico de disciplinas académicas que pueden participar. Entre las áreas de conocimiento requeridas se encuentran:



Administración de Empresas y afines

Economía

Derecho

Contaduría Pública

Comunicación Social y Periodismo y afines

Psicología

Sociología y Trabajo Social

Educación y áreas pedagógicas

Lenguas Modernas

Matemáticas, Estadística y Física

Salud Pública

Arquitectura

Ciencia Política y Relaciones Internacionales

Ingeniería Industrial

Ingeniería Civil

Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines

Ingeniería Electrónica, de Telecomunicaciones y afines

Ingeniería Eléctrica, Mecánica y afines

Ingeniería Química

Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Forestal

Ingeniería Agrícola

Ingeniería de Minas y Metalurgia; entre otras

Dentro del total de vacantes ofertadas, 276 cargos no requieren experiencia previa, lo que abre la posibilidad de ingreso al sector público para jóvenes profesionales o personas que buscan su primer empleo formal. Esta característica convierte la convocatoria en una alternativa relevante para quienes desean iniciar una carrera administrativa en el Estado.



En qué ciudades y departamentos hay vacantes de empleo en la Dian

Las vacantes del Proceso de Selección DIAN 2676 están distribuidas a nivel nacional. De acuerdo con la CNSC y la Dian, los cargos se reparten en los siguientes departamentos y ciudades:



Bogotá D.C.: 475 vacantes

Valle del Cauca: 113 vacantes

Antioquia: 88 vacantes

Atlántico: 66 vacantes

Bolívar: 41 vacantes

Santander: 36 vacantes

Norte de Santander: 29 vacantes

Magdalena: 26 vacantes

Tolima: 23 vacantes

Córdoba: 23 vacantes

Cesar: 20 vacantes

Nariño: 19 vacantes

Sucre: 19 vacantes

Quindío: 18 vacantes

La Guajira: 17 vacantes

Caldas: 17 vacantes

Boyacá: 16 vacantes

Cauca: 15 vacantes

Risaralda: 14 vacantes

Cundinamarca: 10 vacantes

Meta: 10 vacantes

Huila: 9 vacantes

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina: 8 vacantes

Casanare: 8 vacantes

Arauca: 6 vacantes

Amazonas: 4 vacantes

Caquetá: 4 vacantes

Chocó: 4 vacantes

Putumayo: 3 vacantes

Guainía: 1 vacante

El proceso DIAN 2676 es el primero en reservar el 7% de las vacantes para personas con discapacidad. En una etapa previa, exclusiva para esta población, se registraron más de 2.600 postulaciones tanto en la modalidad de ingreso como de ascenso, lo que marca un avance en materia de inclusión dentro del empleo público.



Salarios estimados en concurso de la DIAN 2026

De acuerdo con la información oficial, los rangos salariales establecidos para esta convocatoria son:



Nivel asistencial: hasta $4.100.000

Nivel técnico: hasta $7.100.000

Nivel profesional: hasta $17.600.000

Todos los cargos corresponden a empleos de carrera administrativa, lo que implica estabilidad laboral, permanencia sujeta a evaluación del desempeño y acceso a los beneficios del sistema de carrera de la DIAN.



Cómo postularse a concurso de la DIAN 2026

La inscripción se realiza únicamente a través del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO), plataforma administrada por la CNSC. Cada aspirante solo puede postularse a una vacante y no haber participado en la modalidad de ascenso. El costo de los derechos de participación es de:



$58.400 para niveles asistencial y técnico

para niveles asistencial y técnico $87.550 para los demás niveles jerárquicos

El pago puede realizarse por PSE, Bancolombia o corresponsales bancarios. La inscripción al concurso se realiza exclusivamente de manera virtual a través de SIMO y todo el proceso debe completarse antes del 6 de febrero de 2026. Estos son los pasos para la inscripción:



Registro en SIMO: crear o actualizar el usuario con información personal, estudios y experiencia.

crear o actualizar el usuario con información personal, estudios y experiencia. Consulta de la OPEC: verificar los empleos disponibles y seleccionar uno que cumpla con el perfil.

verificar los empleos disponibles y seleccionar uno que cumpla con el perfil. Carga de documentos: adjuntar soportes en formato PDF.

adjuntar soportes en formato PDF. Pago de derechos de participación: realizar el pago correspondiente, salvo excepciones establecidas en la convocatoria.

realizar el pago correspondiente, salvo excepciones establecidas en la convocatoria. Formalización de la inscripción: confirmar la postulación antes del cierre del plazo.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co