Vocalista de The Mills alerta nueva modalidad de estafa en Bancolombia: vacían la cuenta en segundos

El vocalista de la banda de rock bogotana The Mills relató en redes sociales cómo casi le vacían su cuenta de Bancolombia en segundos luego de contestar la llamada de un número desconocido. Se trata de Álvaro Charry, más conocido en redes sociales como Bako, quien decidió hacer pública su experiencia para advertir a otras personas sobre una modalidad de estafa que se está volviendo cada vez más común.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

En un video compartido en redes sociales, el músico explicó que la llamada parecía, en principio, legítima. Del otro lado de la línea, una persona se presentó como funcionario de Bancolombia y lo llamó por su nombre completo. Le aseguró que desde la "sucursal telefónica" se estaba intentando hacer una transferencia desde su cuenta y que, debido a que quien intentaba realizarla falló varias preguntas de seguridad, se habían activado las alertas internas del banco.



La situación le generó preocupación inmediata. Bako revisó su aplicación bancaria mientras seguía en la llamada y comprobó que, aparentemente, todo estaba en orden. Sin embargo, los supuestos asesores insistieron en que era necesario actuar rápido para "proteger" el dinero. En ese punto, la llamada fue transferida a otra persona que dijo pertenecer al área de seguridad, con un discurso aún más técnico y detallado.



Al cantante no le pidieron claves, ni códigos ni que accediera a enlaces

Según el relato, los estafadores no pidieron claves, ni códigos, ni enlaces sospechosos, una estrategia que hizo que la situación pareciera más creíble. En cambio, indicaron que la solución era crear un "bolsillo digital" dentro de la aplicación bancaria, al que se debía mover el dinero para evitar que fuera robado. Para hacerlo, le dieron a Bako un supuesto número de radicado que debía ingresar durante el proceso.



Fue allí donde apareció la primera duda, pues al intentar ingresar el número, notó que, al eliminar un guion, la cifra se parecía demasiado a un número de cédula. Aunque desde la llamada insistían en que se trataba solo de un identificador interno, el artista comenzó a dudar. Ante la presión para continuar el proceso de inmediato y la sugerencia de no ir a una sucursal física por falta de tiempo, Bako decidió hacer lo contrario: colgó parcialmente la atención, se levantó de una reunión y fue personalmente a una oficina del banco.

Publicidad

Mientras caminaba, la persona que seguía en la llamada insistía en que no debía interrumpir el procedimiento y que era importante terminar la creación del bolsillo para poder "cerrar el caso". Sin embargo, al llegar a la sucursal y comentar lo que estaba ocurriendo con un funcionario, la respuesta fue contundente: desde el banco nunca realizan ese tipo de llamadas para procesos de seguridad ni piden crear productos financieros durante una llamada.

En ese momento, la comunicación se cortó desde la otra línea. Ya con una asesora del banco, Bako confirmó que todo se trataba de una estafa y que los datos de los supuestos funcionarios y números de identificación que le habían dado no existían. El objetivo del fraude, explicó la asesora, es que la misma persona cree un bolsillo o producto digital a nombre de un tercero y traslade allí su dinero creyendo que lo está protegiendo, cuando en realidad lo está entregando a los delincuentes.



Bancolombia alerta sobre cómo evitar caer en modalidades de estafa

Sumado al caso de Bako, Bancolombia en múltiples ocasiones ha reiterado que nunca llaman a sus clientes para pedir datos confidenciales, ni para que realicen transferencias, creen bolsillos o compartan información sensible. La recomendación principal de la entidad bancaria es detenerse ante cualquier comunicación inesperada, desconfiar de solicitudes urgentes y verificar siempre a través de los canales oficiales antes de realizar cualquier acción.

Publicidad

Estas estafas hacen parte de las más comunes modalidades robo como el vishing, que se realiza a través de llamadas telefónicas; el smishing, mediante mensajes de texto; y el phishing, a través de correos electrónicos. En todos los casos, el patrón es similar: hacer que la persona actúe rápido y sin verificar, bajo la idea de que su dinero está en riesgo inmediato.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co