Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / ¿En cuánto podrían subirle al arriendo de su apartamento para 2026 tras conocerse IPC de noviembre?

¿En cuánto podrían subirle al arriendo de su apartamento para 2026 tras conocerse IPC de noviembre?

Este viernes 5 de diciembre, el Banco de la República publicó el índice de precios al consumidor oficial del mes de noviembre. Este valor, último publicado en 2025, sería clave para calcular los futuros aumentos del arriendo de su vivienda, aunque manteniendo cautela con la cifra que pueda presentarse en enero.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 5 de dic, 2025
Arriendos en Colombia
Arriendos en Colombia. -
Foto: Getty Images y archivo

