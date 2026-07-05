Resultados de Sinuano Día del 5 de julio de 2026: números ganadores del último sorteo

El Sinuano Día realiza este domingo 5 de julio de 2026 un nuevo sorteo de la modalidad de chance que se juega diariamente en Colombia. Como ocurre todos los días del año, incluidos domingos y festivos, el sorteo se desarrolla bajo estrictas normas de control.



Una vez concluye la extracción, los resultados oficiales son publicados mediante los canales autorizados, lo que permite consultar la información de manera segura y verificar la combinación ganadora.

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Las autoridades recomiendan conservar el comprobante de la apuesta en buen estado hasta confirmar el resultado oficial y revisar la información únicamente a través de las plataformas autorizadas para evitar errores.

Resultados de Sinuano Día del 5 de julio de 2026

Concluido el sorteo correspondiente a este domingo, estos son los números de la suerte:



Número ganador: Por definir

Por definir Quinta balota: Por definir

Antes de iniciar cualquier trámite de reclamación, es importante que usted verifique cuidadosamente que las cuatro cifras impresas en el comprobante coincidan exactamente con la combinación anunciada por el operador.



¿Cómo funciona Sinuano Día?

Sinuano Día hace parte de las apuestas permanentes. La mecánica consiste en seleccionar un número de cuatro cifras comprendido entre el 0000 y el 9999, además de definir el valor de la jugada de acuerdo con el presupuesto de cada participante.

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Durante el sorteo también se extrae una quinta balota, utilizada en determinadas modalidades del juego. Los tiquetes pueden adquirirse en los puntos de venta autorizados y en las redes habilitadas por el operador. Gracias a su programación diaria, ofrece una nueva oportunidad todos los días del año.

¿A qué hora se realiza el sorteo de Sinuano Día?

El sorteo de Sinuano Día se lleva a cabo diariamente a las 2:30 de la tarde, incluyendo domingos y días festivos.

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Una vez finaliza la extracción, el operador publica los resultados mediante sus plataformas de consulta para facilitar la verificación inmediata. Las autoridades reiteran que la información debe revisarse únicamente en medios oficiales para evitar confusiones.

Modalidades de premios

El plan de pagos de Sinuano Día contempla diferentes categorías de premiación según la cantidad de cifras acertadas y el monto apostado:

Cuatro cifras directo o pleno: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. Tres cifras directo: entrega 400 veces el monto jugado.

entrega 400 veces el monto jugado. Dos cifras: paga 50 veces el valor de la apuesta.

paga 50 veces el valor de la apuesta. Una cifra: entrega cinco veces el valor apostado.

¿Cómo reclamar un premio?

Si la suerte estuvo de su lado y resultó ganador, es indispensable conservar el tiquete original, ya que constituye el único documento válido para realizar el proceso de cobro. Generalmente, para reclamar se requiere:

Presentar el comprobante original sin tachaduras ni alteraciones.

Su documento de identidad vigente.

vigente. Cumplir con los requisitos adicionales establecidos para premios de mayor cuantía.

Los premios de menor valor suelen pagarse en los puntos autorizados por el operador, mientras que los montos superiores deben tramitarse directamente en las oficinas habilitadas. Recuerde que a estos premios se les aplican las retenciones tributarias y el impuesto por ganancias ocasionales previstos en la legislación colombiana.

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Las autoridades recuerdan que existe un plazo legal de un año para reclamar cualquier premio. Una vez transcurre ese periodo, el derecho al cobro expira de forma definitiva. Por seguridad, proteja el papel de la humedad y evite compartir fotografías completas de su tiquete en internet.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co