Resultados de Caribeña Día del 5 de julio de 2026: números ganadores del último sorteo

La Caribeña Día realiza este domingo 5 de julio de 2026 una nueva edición de su sorteo diario, una de las modalidades de chance con mayor reconocimiento en Colombia. Como ocurre en cada jornada, el operador lleva a cabo la extracción bajo estrictas normas de control.



Este sorteo se realiza todos los días del año, incluidos domingos y festivos. Además de entregar premios en distintas categorías, los recursos obtenidos mediante este juego contribuyen al financiamiento del sistema de salud pública del país.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Las autoridades recomiendan consultar los resultados únicamente a través de los canales oficiales y conservar el comprobante de la apuesta en buen estado hasta confirmar si existe algún premio.

Resultados de Caribeña Día del 5 de julio de 2026

Una vez concluya el sorteo correspondiente a este domingo, estos serán los números de la suerte:



Número ganador: Por definir

Por definir Quinta cifra: Por definir

Antes de iniciar cualquier trámite de reclamación, es importante que usted revise cuidadosamente que las cuatro cifras registradas en su comprobante coincidan exactamente con la combinación anunciada por el operador autorizado.



¿Cómo funciona Caribeña Día?

Caribeña Día hace parte del sistema de apuestas permanentes. Para participar, es necesario seleccionar una combinación de cuatro cifras, comprendida entre el 0000 y el 9999, y registrar la jugada en cualquiera de los puntos de venta autorizados o plataformas virtuales habilitadas.

Publicidad

Durante cada sorteo se extraen cuatro balotas que conforman el número ganador y una quinta cifra, utilizada en determinadas modalidades del juego. El monto apostado puede ajustarse al presupuesto de cada participante, respetando los valores mínimos permitidos.

¿A qué hora se realiza el sorteo de Caribeña Día?

La Caribeña Día realiza su sorteo todos los días a las 2:30 de la tarde, incluidos domingos y días festivos.

Publicidad

Una vez finaliza la extracción, el operador publica los resultados oficiales mediante sus plataformas autorizadas para facilitar la consulta inmediata. Las autoridades reiteran la importancia de verificar la información únicamente en medios oficiales para evitar errores durante la validación del juego.

Plan de premios de Caribeña Día

El esquema de pagos contempla diferentes categorías de premiación, dependiendo de la cantidad de cifras acertadas y del dinero invertido:



Cuatro cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. Cuatro cifras combinado: entrega 308 veces el monto jugado.

entrega 308 veces el monto jugado. Tres cifras directo: paga 400 veces el valor apostado.

paga 400 veces el valor apostado. Dos cifras (pata): entrega 50 veces el valor de la apuesta.

entrega 50 veces el valor de la apuesta. Una cifra (uña): paga cinco veces el monto jugado.

¿Cómo reclamar un premio?

Si la suerte lo acompañó y resultó ganador, será indispensable conservar el tiquete original, ya que constituye el único documento válido para realizar el proceso de cobro. Generalmente, para reclamar se requiere:

Presentar el comprobante original sin tachaduras ni enmendaduras.

Su documento de identidad vigente.

vigente. Cumplir con los requisitos adicionales establecidos para premios de mayor cuantía.

Los premios de menor valor suelen pagarse en los puntos de venta autorizados, mientras que los montos superiores deben tramitarse directamente en las oficinas principales. Asimismo, estas sumas están sujetas a las retenciones tributarias y al impuesto por ganancias ocasionales exigidos por la legislación colombiana.

Las autoridades recuerdan que los premios cuentan con un plazo legal de un año para ser reclamados. Una vez vence ese término, el derecho al cobro expira de forma definitiva. Por seguridad, proteja el papel de la humedad y evite compartir fotos completas del boleto en internet.

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co