Resultados de Sinuano Noche hoy 30 de junio de 2026: números ganadores del último sorteo

El sorteo de Sinuano Noche se realiza este martes 30 de junio de 2026, una nueva jornada en la que miles de participantes permanecen atentos a la publicación de los resultados oficiales para comprobar si las cifras elegidas coinciden con la combinación favorecida. Como sucede diariamente, el operador divulga los números ganadores una vez concluye la extracción oficial, permitiendo la verificación de los tiquetes a través de sus canales autorizados.

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Las autoridades reiteran la importancia de consultar los resultados únicamente mediante medios oficiales y conservar el comprobante de la apuesta en buen estado hasta confirmar cualquier posible premio. Este documento será indispensable en caso de iniciar un proceso de reclamación.

Resultados de Sinuano Noche del 30 de junio de 2026

Tras finalizar el sorteo correspondiente a este martes, estos son los resultados oficiales:



Número ganador: 7431

7431 Quinta balota: 1

Quienes participaron en esta edición deben revisar cuidadosamente la información registrada en su comprobante y compararla con la combinación oficial anunciada por el operador, verificando que cada cifra coincida según la modalidad seleccionada.



¿Cómo funciona Sinuano Noche?

Sinuano Noche es un juego de suerte y azar basado en la elección de una combinación de cuatro cifras comprendidas entre el 0000 y el 9999. Durante cada sorteo también se extrae una quinta balota, utilizada en determinadas modalidades contempladas dentro del reglamento del juego.

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El sistema ofrece diferentes alternativas de participación, permitiendo seleccionar la modalidad que mejor se adapte a las preferencias de cada persona. Las apuestas pueden realizarse en puntos de venta autorizados ubicados en diferentes regiones del país.

Gracias a sus sorteos diarios, incluidos domingos y festivos, el Sinuano continúa siendo uno de los juegos de chance con mayor frecuencia de realización en Colombia.

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Horario del sorteo de Sinuano Noche

El sorteo de la edición nocturna se lleva a cabo de lunes a sábado a las 10:30 p. m., mientras que los domingos y festivos se juega a las 8:30 p. m. Una vez termina la extracción oficial, el operador certifica los resultados y posteriormente los publica en sus canales autorizados para que los participantes puedan realizar la consulta correspondiente.

Las autoridades recomiendan evitar verificar los resultados en fuentes no oficiales con el fin de prevenir errores o información incorrecta.

Modalidades de premio

Sinuano Noche ofrece varias modalidades de juego que cuentan con esquemas de premiación diferentes, dependiendo del tipo de apuesta realizada. Entre las principales modalidades se encuentran:



Cuatro cifras directo o pleno.

directo o pleno. Tres cifras directo.

directo. Dos cifras .

. Una cifra .

. Quinta balota, cuando aplica según las condiciones del juego.

El valor del premio dependerá tanto de la modalidad elegida como del monto apostado al momento de realizar la jugada.

¿Cómo reclamar un premio?

Las personas que obtengan un premio deben conservar el tiquete original en perfecto estado, ya que constituye el soporte requerido para validar cualquier proceso de cobro. Generalmente, para reclamar un premio es necesario presentar:

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Tiquete original sin tachones, enmendaduras o alteraciones.

Documento de identidad vigente.

vigente. Formularios adicionales cuando se trate de premios de mayor cuantía.

Los premios de menor valor suelen pagarse en puntos autorizados, mientras que los montos más altos deben tramitarse directamente ante el operador, cumpliendo los requisitos establecidos por la normativa vigente. Asimismo, cuando corresponda, se aplican las retenciones tributarias previstas para los juegos de azar en Colombia.

Las autoridades también aconsejan no compartir fotografías completas del comprobante en redes sociales o aplicaciones de mensajería para proteger la información del documento y reducir el riesgo de fraudes. Los premios cuentan con un plazo legal de un año para ser reclamados; una vez vence ese término, el derecho al cobro expira de forma definitiva.

