Resultados Chontico Noche, último sorteo hoy martes, 30 de junio de 2026: números ganadores

Hoy, martes 30 de junio de 2026, el sorteo del Chontico Noche cierra el mes con una carga especial de expectativa y esperanza para miles de apostadores en el territorio colombiano, particularmente en la región del Valle del Cauca. Este juego de azar, que se ha consolidado como un pilar de la cultura popular bajo el lema "gane temprano y cobre rapidito", atrae la atención de quienes buscan finalizar el primer semestre del año con un golpe de fortuna que transforme sus finanzas personales. La jornada transcurre con la habitual movilización hacia los puntos de venta autorizados, donde la elección de las cuatro cifras se convierte en el ritual principal del día. Al ser el último día del mes, el ambiente en las terminales de la red Gane refleja una actividad intensa. Los ciudadanos depositan su confianza en combinaciones que van desde fechas significativas hasta números dictados por la intuición o el análisis de resultados previos. El sorteo, que se realiza con todas las garantías de transparencia y legalidad, cuenta con la supervisión de delegados oficiales que certifican la validez de cada balota extraída. La transmisión en directo a través del canal Telepacífico permite que la audiencia siga con detenimiento el giro de las máquinas, esperando que la combinación ganadora coincida con el tiquete que sostienen en sus manos.



Resultados Chontico Noche último sorteo de hoy, lunes 29 de junio de 2026

A continuación, presentamos el estado actual del sorteo más esperado de la noche:



Números ganadores : 1 9 8 4

: 1 9 8 4 La “Quinta” cifra: 3

El Chontico Noche no es solo un fenómeno de entretenimiento; su relevancia social es notable, ya que una parte importante de los ingresos generados por las apuestas se destina al fortalecimiento del sistema de salud pública. De este modo, cada apuesta realizada este martes contribuye al bienestar social de la región, mientras mantiene viva la ilusión de los participantes de obtener un premio que les permita cumplir sus metas inmediatas.



¿Cómo jugar Chontico Noche?

El proceso para participar en este sorteo es accesible y dinámico. El jugador debe seleccionar un número compuesto por cuatro cifras, eligiendo dígitos entre el 0 y el 9 para cada posición. Esta combinación se registra en un formulario oficial en los puntos de venta físicos o mediante las aplicaciones digitales autorizadas por los concesionarios del juego. La libertad de elección permite que el apostador defina sus propios números o que, si lo prefiere, solicite un número generado automáticamente por el sistema de la terminal.

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La victoria máxima se alcanza cuando el participante acierta las cuatro cifras en el orden exacto en que aparecen durante el sorteo oficial. Sin embargo, el diseño del juego permite múltiples oportunidades de ganar a través de aciertos parciales. Se otorgan premios por acertar las tres últimas cifras, las tres primeras, o incluso combinaciones de dos y una cifra. Esta estructura de premios por aproximación asegura que el flujo de ganadores sea constante y que el entusiasmo por el juego se mantenga vigente en cada jornada.



¿Cuánto cuesta Chontico Noche?

Una característica fundamental que explica la popularidad del Chontico Noche es su flexibilidad económica. El costo de la apuesta no está sujeto a una tarifa única obligatoria; por el contrario, es el propio apostador quien decide la cantidad de dinero que desea invertir de acuerdo con sus posibilidades financieras. Esta democratización del acceso permite que el sorteo sea inclusivo y cuente con la participación de diversos sectores de la sociedad.

El monto del premio potencial es proporcional a la suma apostada. En la modalidad de acierto de las cuatro cifras, el apostador recibe 4.500 veces el valor de su apuesta inicial. Por ejemplo, una inversión de $2.000 pesos puede derivar en un premio bruto de $9.000.000 de pesos. Es importante señalar que, al momento del pago, se aplican las deducciones correspondientes por concepto de impuestos y retenciones de ley, tales como el impuesto a las ganancias ocasionales cuando el premio supera los topes establecidos por la normativa tributaria vigente.



¿Qué días juega Chontico Noche?

La presencia de este sorteo en la vida de los colombianos es ininterrumpida, ya que el Chontico Noche juega todos los días del año. No existen pausas por días festivos ni por fines de semana, lo que garantiza que la oportunidad de ganar esté siempre disponible para el público. Esta constancia ha permitido que el juego se integre plenamente en la rutina diaria de la población, que ya reconoce los horarios específicos según el día de la semana.



De lunes a viernes, como ocurre hoy martes 30 de junio, el sorteo se lleva a cabo habitualmente a las 7:00 p. m. Los sábados, el evento se traslada a las 10:00 p. m. para coincidir con la actividad nocturna del fin de semana, mientras que los domingos y los días festivos la cita con la suerte se programa generalmente para las 8:00 p. m. Estos horarios permiten que los resultados se conozcan de manera oportuna, facilitando que los ganadores inicien sus trámites de cobro a la brevedad posible.



¿Qué hacer si se gana Chontico Noche?

Al confirmar que el número del tiquete coincide con el resultado oficial del sorteo, el ganador debe actuar con prontitud y responsabilidad. El requisito indispensable es conservar el tiquete original en condiciones óptimas. Este documento físico es el único comprobante legal para reclamar el dinero y no debe presentar enmendaduras, tachaduras ni daños que afecten la legibilidad de los números o de los códigos de seguridad impresos por la terminal.



Para premios de menor cuantía, el ciudadano puede dirigirse a cualquier punto de la red Gane autorizado para recibir el pago en efectivo de forma inmediata. Si el premio es una suma considerable, el trámite debe realizarse en las oficinas principales de la entidad operadora, donde el ganador debe presentar su documento de identidad original y el tiquete de apuesta. Se recomienda verificar siempre los resultados a través de los canales oficiales para evitar confusiones y asegurar que el proceso de cobro se realice bajo los estándares de seguridad y transparencia que rigen los juegos de suerte y azar en el país.

