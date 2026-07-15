Resultados de Super Astro Sol del 15 de julio de 2026: número ganador del último sorteo

El Super Astro Sol realiza este miércoles 15 de julio de 2026 una nueva jornada de su sorteo diario en Colombia, una modalidad de juego que combina una selección de cuatro cifras con uno de los doce signos del zodiaco. Una vez concluye la extracción oficial, el operador divulga los resultados para que quienes registraron una apuesta puedan comprobar si su combinación coincide con la ganadora.

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Como sucede cada día, el sorteo se desarrolla bajo los protocolos establecidos para los juegos de suerte y azar, con mecanismos de control orientados a garantizar la transparencia del proceso. Posteriormente, los resultados oficiales son publicados en los canales autorizados para facilitar su consulta.

Las autoridades recomiendan verificar la información únicamente mediante medios oficiales y conservar el comprobante de la apuesta en buen estado hasta confirmar si existe algún acierto. También aconsejan revisar cuidadosamente tanto las cuatro cifras como el signo del zodiaco antes de iniciar cualquier trámite relacionado con el cobro de un premio.



Resultados de Super Astro Sol del 15 de julio de 2026

Concluido el sorteo correspondiente a este miércoles, estos son los resultados oficiales:



Número ganador: 4754

4754 Signo zodiacal: Tauro

¿Cómo funciona Super Astro Sol?

Super Astro Sol es una modalidad en la que cada participante selecciona un número de cuatro cifras, comprendido entre el 0000 y el 9999, junto con uno de los doce signos del zodiaco.



Durante la transmisión oficial se extrae una combinación numérica y un signo zodiacal. Dependiendo del tipo de apuesta realizada, es posible obtener premios por acertar la combinación completa o por determinadas coincidencias parciales contempladas dentro del plan de premios.

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Las apuestas pueden registrarse en puntos de venta autorizados y en las plataformas habilitadas por el operador.

¿A qué hora se juega Super Astro Sol?

El sorteo de Super Astro Sol se realiza todos los días del año en horario diurno. Habitualmente, la extracción oficial tiene lugar alrededor de las 2:30 de la tarde, aunque el horario puede presentar variaciones durante algunos días festivos de acuerdo con la programación del operador.

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Al finalizar el proceso de validación, los resultados son publicados en los canales oficiales para que los participantes consulten la combinación ganadora.

Plan de premios de Super Astro Sol

El esquema de premiación contempla distintas categorías según el nivel de aciertos registrado en la apuesta.

Entre las principales se encuentran:



Cuatro cifras y signo zodiacal: paga 42.000 veces el valor apostado.

paga 42.000 veces el valor apostado. Tres últimas cifras y signo: entrega 1.000 veces el valor de la apuesta.

entrega 1.000 veces el valor de la apuesta. Dos últimas cifras y signo: paga 100 veces el monto jugado.

El valor definitivo del premio dependerá tanto del tipo de acierto como del dinero registrado al momento de realizar la apuesta.

¿Cómo reclamar un premio?

Si la combinación resulta favorecida, será indispensable conservar el comprobante original en perfecto estado, ya que constituye el único documento válido para iniciar el proceso de reclamación.

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Generalmente, para efectuar el cobro se requiere presentar el comprobante original sin alteraciones, un documento de identidad vigente y cumplir con los requisitos establecidos para premios de mayor cuantía. Los premios de menor valor suelen pagarse en los puntos autorizados, mientras que las sumas superiores deben gestionarse directamente ante las oficinas correspondientes.

Los premios obtenidos en este juego están sujetos a las retenciones tributarias y al impuesto por ganancias ocasionales previstos en la legislación colombiana.

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Las autoridades recuerdan, además, que existe un plazo legal de un año para reclamar los premios. Una vez vence ese término, el derecho al cobro expira. También recomiendan evitar compartir fotografías completas del comprobante de la apuesta en redes sociales o aplicaciones de mensajería como medida para proteger la información del documento y prevenir posibles fraudes.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co