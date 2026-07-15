Resultados Dorado Tarde, último sorteo hoy 15 de julio de 2026: números ganadores

Este miércoles 15 de julio de 2026, miles de apostadores en Colombia siguen de cerca una nueva edición del sorteo de Dorado Tarde, uno de los chances más tradicionales y populares del país. Como ocurre en cada jornada de juego, los participantes esperan con ansias la publicación de la combinación ganadora para verificar si la suerte estuvo de su lado.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El sorteo se realiza habitualmente sobre las 3:30 p.m. Una vez finaliza la extracción de las balotas, el operador divulga el resultado a través de sus canales oficiales.

Números ganadores del Dorado Tarde de hoy 15 de julio de 2026

Tras concluir el sorteo correspondiente a este miércoles 15 de julio, los resultados oficiales son los siguientes:



Número ganador: 0591

0591 La Quinta: 3

Nota importante: Se recomienda consultar y verificar el resultado únicamente en los canales oficiales del operador o en medios de información confiables para evitar cualquier tipo de confusión.

Todo lo que necesitas saber sobre el juego

¿Cómo jugar Dorado Tarde?

El Dorado Tarde funciona bajo la modalidad de chance. Para participar, el apostador debe:



Escoger un número de hasta cuatro cifras. Registrar su apuesta en un punto de venta autorizado o mediante las plataformas digitales habilitadas por el operador.

Dependiendo de la modalidad seleccionada, es posible apostar por una, dos, tres o cuatro cifras. El valor del premio dependerá directamente del tipo de apuesta, del monto invertido y del nivel de coincidencia con el resultado oficial del sorteo.

Publicidad

¿Cuánto cuesta jugar?

El valor de la apuesta es completamente flexible, adaptándose al presupuesto que cada jugador decida invertir.

El plan de premios contempla distintas modalidades de pago. Por ejemplo, una apuesta directa a cuatro cifras puede pagar hasta 4.500 veces el valor apostado. De igual forma, existen atractivos incentivos y premios para quienes acierten tres cifras, dos cifras o únicamente la última cifra del resultado.

Publicidad

¿Qué días juega Dorado Tarde?

Este sorteo realiza sus extracciones de lunes a sábado, por lo que no opera los días domingos. Habitualmente, el juego se desarrolla alrededor de las 3:30 p. m., momento en el que inicia la difusión de los resultados para la consulta de todos los apostadores en el país.

¿Cómo reclamar un premio si resultas ganador?

Si la suerte te acompañó y resultaste ganador, es indispensable que conserves el tiquete original en buen estado, ya que este constituye el único documento válido para reclamar tu dinero.

Antes de iniciar el trámite, asegúrate de que la fecha del comprobante coincida exactamente con la del sorteo y confirma el resultado en los canales autorizados.

Requisitos generales para el cobro:

Publicidad

Presentar el tiquete original sin tachaduras ni enmendaduras.

sin tachaduras ni enmendaduras. Documento de identidad vigente del ganador.

Cumplir con los requisitos adicionales del operador cuando se trate de premios de mayor cuantía.

Los premios de menor valor suelen pagarse de forma inmediata en los puntos de venta autorizados, mientras que las sumas de mayor monto deben gestionarse directamente ante las oficinas del operador, conforme a la normativa vigente en Colombia.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.c