Día de la familia no desaparecería tras reducción de jornada laboral si se cumple requisito clave

En entrevista con Noticias Caracol, Iván Jaramillo Jassir, viceministro de Empleo y Pensiones, compartió datos clave acerca de la reducción de la jornada laboral. A medida que Colombia avanza en una transformación histórica de sus dinámicas de trabajo, surge la duda sobre los beneficios que los trabajadores ya percibían, como la jornada semestral dedicada a la familia, más conocido como día de la familia, la cual parecía estar en riesgo ante el nuevo límite de horas semanales.

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Desde este 15 de julio, la jornada laboral en el país se reduce oficialmente de 44 a 42 horas semanales, marcando un hito en la aplicación progresiva de la Ley 2101 de 2021. Sin embargo, esta reducción trajo consigo una preocupación para varios empleados: la posible eliminación del día de la familia. Aunque inicialmente se planteó que la disminución de horas eximía a los empleadores de otorgar este espacio, el viceministro Jaramillo aclaró que el beneficio no tiene por qué desaparecer si se gestiona bajo una nueva modalidad.



Día de la familia no desaparecería en Colombia

El viceministro explicó que, si bien la ley anterior podía interpretarse como una eliminación automática del beneficio al reducir la jornada, la actual visión del Gobierno es distinta. Según el funcionario, el requisito fundamental para que los trabajadores sigan disfrutando de este espacio es la voluntad del empleador y la gestión con las entidades correspondientes. "Lo que hace la reforma laboral es mantenerlo como una posibilidad como una facultad que pueden los empleadores con las cajas de compensación organizar y gestionar para que haya una jornada semestral como venía aplicándose", señaló Jaramillo Jassir.

En este sentido, el beneficio ya no es una imposición legal rígida bajo las mismas condiciones de antes, sino que "quedó facultativo quedó optativo quedó voluntario para que los empleadores con las cajas puedan organizar este día de la familia". Esto significa que la permanencia de esta jornada depende ahora de la autonomía de cada empresa y de los acuerdos que se logren con las cajas de compensación familiar para coordinar las actividades.



Mantener este beneficio no es solo una cuestión de descanso, sino una estrategia de eficiencia empresarial. El viceministro enfatizó que este tipo de jornadas han demostrado resultados positivos en el entorno corporativo. Jaramillo sostuvo que el día de la familia "ha probado ser eficiente en materia de mejorar la calidad de los trabajadores aumentar la productividad y mejorar ese equilibrio entre tiempos de trabajo y tiempos destinados a obligaciones familiares".



Esta visión coincide con una tendencia global en la que el éxito de una empresa no se mide estrictamente por la cantidad de horas que un empleado pasa frente a su escritorio. "Se ha probado que la productividad se debe de medir en un estándar distinto al número de horas que el trabajador se pone servicio del empleador", afirmó el viceministro, destacando que países como España y Francia también están en el proceso de disminuir sus jornadas de trabajo.



¿Cómo se aplican las 42 horas laborales?

Para que el día de la familia y la nueva jornada de 42 horas coexistan sin afectar la operación de las empresas, la ley permite flexibilidad en la distribución del tiempo. El empleador y el trabajador deben ponerse de acuerdo para repartir las 42 horas en 5 o 6 días a la semana, con un requisito innegociable: "Garantizando siempre un día de descanso y no se puede afectar el salario".

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Además, la reforma laboral ha buscado blindar los derechos diarios del trabajador. El viceministro recordó que se incorporó, siguiendo sugerencias de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un "límite de máximo de 8 horas diarias". De esta forma, la reducción de la jornada semanal no debería traducirse en jornadas diarias extenuantes que terminen por agotar al personal y anular los beneficios del tiempo libre.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL