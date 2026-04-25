Resultados de Super Astro Sol del 25 de abril de 2026: números ganadores del sorteo de hoy

El sorteo de Super Astro Sol se realiza este sábado 25 de abril de 2026, consolidándose como una de las apuestas más llamativas en Colombia por su combinación entre números y signos zodiacales. Miles de jugadores en todo el país siguen atentos la jornada de la tarde, con la expectativa de conocer la combinación ganadora que puede representar un premio significativo.



Este juego, que mezcla el azar con la elección de un signo del zodiaco, mantiene su popularidad gracias a su mecánica sencilla y a la posibilidad de obtener altos multiplicadores sobre el valor apostado. Como es habitual, el sorteo se desarrolla bajo estrictos controles y supervisión oficial, garantizando la transparencia en cada una de las etapas del proceso.



Resultados de Super Astro Sol hoy, 25 de abril de 2026

Número ganador: XXXX

XXXX Signo zodiacal: XXXX

El resultado oficial está compuesto por un número de cuatro cifras y un signo zodiacal. Para obtener el premio mayor, el apostador debe acertar ambos elementos en el orden exacto en que son anunciados.

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El Super Astro Sol se juega de lunes a sábado en horas de la tarde, generalmente hacia las 4:00 p.m. La transmisión en vivo permite a los participantes seguir en tiempo real la extracción del número y la asignación del signo zodiacal.

Una vez finaliza el sorteo, los resultados se publican en plataformas digitales y puntos de venta autorizados. Las autoridades recomiendan verificar esta información únicamente en canales oficiales antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.



¿Cómo jugar Super Astro Sol?

Para participar, el jugador debe elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999 y asociarlo con uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.



El valor de la apuesta es flexible, con montos que generalmente van desde los 500 hasta los 10.000 pesos colombianos, lo que permite la participación de distintos perfiles de jugadores.



Plan de premios de Super Astro Sol

El esquema de premios del Super Astro Sol se basa en multiplicadores, dependiendo del nivel de acierto:



Cuatro cifras + signo zodiacal: paga 42.000 veces lo apostado.

paga 42.000 veces lo apostado. Tres cifras + signo: paga 1.000 veces la apuesta.

paga 1.000 veces la apuesta. Dos cifras + signo: paga 100 veces lo invertido.

Este sistema permite obtener premios incluso con coincidencias parciales, aunque el mayor incentivo se encuentra en acertar la combinación completa.



Recomendaciones para reclamar premios

En caso de resultar ganador, es fundamental conservar el tiquete en perfecto estado, ya que este es el único documento válido para reclamar el premio. Los pagos de menor cuantía pueden realizarse en puntos autorizados.



Para premios mayores, el proceso incluye la presentación del documento de identidad y el cumplimiento de requisitos adicionales establecidos por el operador. También se deben tener en cuenta las retenciones legales vigentes en Colombia sobre las ganancias ocasionales.

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Con el sorteo de este 25 de abril de 2026, Super Astro Sol continúa consolidándose como una de las modalidades más innovadoras del chance en el país, manteniendo la expectativa de miles de jugadores que cada día buscan acertar la combinación ganadora y obtener un premio.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co