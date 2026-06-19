Resultados Lotería de Santander hoy, viernes 19 de junio de 2026: números ganadores del sorteo

La Lotería de Santander vuelve a jugar este viernes 19 de junio de 2026 con una nueva oportunidad para miles de colombianos que esperan acertar el número y la serie ganadora del premio mayor de $6.500 millones. Este tradicional sorteo continúa siendo uno de los más importantes del país y cada semana reúne a jugadores que buscan cambiar su suerte.

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Resultados Lotería de Santander hoy, 19 de junio de 2026

Una vez finalice el sorteo oficial, estos serán los resultados correspondientes a la jornada de este viernes:



Número ganador: por definir

Serie: por definir



Los resultados oficiales son publicados por los canales autorizados de la Lotería de Santander, donde los participantes pueden verificar si su billete resultó favorecido.

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¿Cómo se juega la Lotería de Santander?

Para participar, los jugadores deben adquirir un billete que contiene un número de cuatro cifras, una serie específica y tres fracciones que pueden comprarse de manera individual o completa.

Para obtener el premio mayor es necesario acertar tanto el número como la serie sorteada. Además, la lotería cuenta con diferentes premios secos y aproximaciones que permiten ganar incluso sin coincidir exactamente con la combinación principal.

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Plan de premios de la Lotería de Santander

La Lotería de Santander ofrece un premio mayor de $6.500 millones, además de otros incentivos como:

1 premio seco de $700 millones.

2 premios secos de $500 millones.

3 premios secos de $300 millones.

4 premios secos de $200 millones.

7 premios secos de $100 millones.

20 premios secos de $50 millones.

10 premios secos de $20 millones.

15 premios secos de $10 millones.

También existen premios por aproximaciones, como coincidencias en las primeras o últimas cifras del número ganador y combinaciones relacionadas con la serie.

¿Dónde comprar la Lotería de Santander?

Los billetes pueden adquirirse en puntos de venta autorizados en diferentes regiones del país, así como en plataformas digitales y redes de comercialización habilitadas por el operador.

El valor del billete completo es de $18.000 pesos colombianos, mientras que cada fracción tiene un costo de $6.000 pesos.

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¿Cómo reclamar un premio?

Los ganadores deben conservar el billete original en buen estado y presentarlo junto con un documento de identidad válido para iniciar el proceso de cobro.

Los premios menores pueden reclamarse en puntos autorizados, mientras que los de mayor valor requieren trámites adicionales directamente ante las oficinas de la Lotería de Santander. Asimismo, los pagos están sujetos a las retenciones e impuestos establecidos por la legislación colombiana vigente.

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Las autoridades recomiendan verificar los resultados únicamente mediante canales oficiales y conservar el billete hasta confirmar si fue ganador.