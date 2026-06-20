Resultados de Chontico Noche, último sorteo hoy, 20 de junio de 2026: números ganadores

El sorteo de Chontico Noche correspondiente al 20 de junio de 2026 mantiene la atención de miles de apostadores en distintas regiones del país, especialmente en el suroccidente colombiano, donde este juego de chance conserva una alta participación diaria.



El mecanismo del juego se desarrolla bajo la modalidad de apuesta permanente, lo que permite a los participantes escoger libremente combinaciones de cuatro cifras y participar con distintos montos según su preferencia. El atractivo principal del sorteo radica en su alta frecuencia y en la posibilidad de obtener premios inmediatos tras la publicación de los resultados oficiales.

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Resultados EN VIVO de Chontico Noche 20 de junio de 2026

Número ganador: por definir

por definir Quinta cifra: por definir

Los resultados son publicados por los operadores una vez se completa el proceso de verificación y cadena de custodia, garantizando que la información entregada a los apostadores corresponda a la extracción oficial del día.

¿Cómo se juega Chontico Noche?

El sorteo de Chontico Noche se realiza de manera diaria, de lunes a domingo, y forma parte del sistema de juegos de suerte y azar regulado en Colombia. La mecánica consiste en la selección aleatoria de cuatro cifras principales y una quinta balota complementaria, que en algunos casos sirve como referencia adicional para ciertas modalidades de premio.



La transmisión de los resultados se efectúa a través de los canales oficiales del operador, generalmente en horario nocturno, y posteriormente se replica en plataformas digitales y puntos de venta autorizados para facilitar la consulta de los jugadores.



Plan de premios del Chontico Noche

El plan de premios es proporcional al monto neto invertido por el apostador (sin incluir el IVA) y se liquida de la siguiente manera:



4 cifras (Directo): El ganador recibe 4.500 veces lo apostado.

El ganador recibe lo apostado. 3 cifras (Directo): Paga 400 veces el valor de la apuesta.

Paga el valor de la apuesta. 2 cifras (Pata): Retribuye 50 veces la inversión.

Retribuye la inversión. 1 cifra (Uña): Otorga 5 veces lo jugado.

También existe la alternativa del chance combinado, donde se gana si las cifras seleccionadas aparecen en cualquier orden, lo que reduce el factor de ganancia pero eleva las probabilidades de éxito..

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¿Ganó? tenga en cuenta las recomendaciones

Las autoridades y operadores recomiendan a los jugadores consultar los resultados únicamente a través de canales oficiales, con el fin de evitar información errónea o no verificada. Asimismo, se insiste en la importancia de conservar el tiquete en buen estado, ya que este constituye el único soporte válido para el cobro de cualquier premio.

En caso de resultar ganador, el apostador debe presentar el documento original junto con su identificación en los puntos autorizados o sedes establecidas por el operador del juego.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co