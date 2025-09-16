Resultados Dorado Mañana último sorteo hoy, martes 16 de septiembre de 2025: números ganadores

Este martes 16 de septiembre de 2025 se realizó una nueva jornada del sorteo El Dorado Mañana, correspondiente al número 5221. El Dorado Mañana se desarrolló conforme a los procedimientos establecidos para garantizar la validez de los resultados y la integridad del proceso.

El mecanismo utilizado en este sorteo consiste en la activación de cuatro dispositivos de extracción numérica, conocidos como tómbolas, cada uno con cifras del 0 al 9. La operación se realiza en orden secuencial, y de cada tómbola se obtiene una cifra que, en conjunto, conforma el número oficial del día. Este método está diseñado para asegurar que el resultado sea aleatorio y verificable.

El número extraído al final del sorteo es el que se utiliza para determinar la asignación de premios, según la modalidad de participación elegida por cada jugador. Las cifras obtenidas tienen una función específica dentro del sistema de validación, ya que las combinaciones posibles varían dependiendo del tipo de apuesta realizada.



El sistema de juego contempla diversas formas de participación, desde apuestas directas hasta esquemas combinados. Cada modalidad tiene reglas particulares que definen tanto las probabilidades de acierto como los valores de los premios. Por esta razón, se recomienda que los participantes consulten las condiciones vigentes y verifiquen los resultados oficiales de El Dorado Mañana a través de los canales autorizados, con el fin de confirmar si han sido favorecidos en el sorteo.



Resultado Dorado Mañana del 15 de septiembre de 2025

El número ganador del sorteo del Dorado Mañana fue el 7101. Este número corresponde a la combinación de cuatro cifras que otorga el premio mayor en esta modalidad de juego. Estos son los resultados completos del sorteo de este martes:

Número: 7101

Tres últimas cifras: 101

Tres primeras cifras: 710

Quinta: 5

Modalidades de juego en el chance El Dorado

El Dorado Mañana cuenta con varias modalidades de apuesta:



Exacto: apuesta por los cuatro números en el orden exacto.

apuesta por los cuatro números en el orden exacto. Combinado: apuesta por los cuatro números en cualquier orden.

apuesta por los cuatro números en cualquier orden. A la cabeza: apuesta por el número que aparece en la primera posición.

apuesta por el número que aparece en la primera posición. Patas: apuesta por el número que aparece en la segunda, tercera o cuarta posición.

apuesta por el número que aparece en la segunda, tercera o cuarta posición. La Quinta: modalidad adicional que incluye un quinto número para premios especiales.

Cada modalidad tiene una tabla de premios específica. El monto del premio depende del tipo de apuesta y del valor apostado.



Resultados anteriores de El Dorado Mañana

Los resultados de los días anteriores fueron los siguientes:



Lunes 15 de septiembre de 2025: 2306

Sábado 13 de septiembre de 2025: 3316

Viernes 12 de septiembre de 2025: 9659

Jueves 11 de septiembre de 2025: 4477

Miércoles 10 de septiembre de 2025: 7293

Martes 9 de septiembre de 2025: 8994

Lunes 8 de septiembre de 2025: 6332

Estos resultados están disponibles en los portales oficiales y pueden ser consultados por los jugadores para verificar sus apuestas o realizar análisis estadísticos.



¿Dónde reclamar el premio de El Dorado?

Los premios obtenidos en los sorteos de chance El Dorado pueden ser reclamados en distintos puntos, dependiendo del monto ganado y del canal utilizado para realizar la apuesta. En primer lugar, los puntos de venta autorizados permiten el cobro de premios cuyo valor no supera un monto determinado, que generalmente corresponde a hasta tres millones de pesos. En estos casos, el ganador puede acercarse directamente al establecimiento donde realizó la apuesta, presentar el tiquete original y reclamar el dinero correspondiente.

Para premios de mayor cuantía, es necesario acudir a las oficinas principales de la empresa operadora del sorteo. Allí, el ganador deberá presentar el tiquete en buen estado junto con su documento de identidad, con el fin de validar la información y realizar el proceso de pago conforme a los protocolos establecidos.

Adicionalmente, algunas plataformas digitales que operan el chance ofrecen la opción de transferencia bancaria como método de pago. Esta modalidad requiere una validación previa de la identidad del ganador, y puede implicar el diligenciamiento de formularios o la presentación de documentos adicionales.

Es importante tener en cuenta que el tiquete original es el único comprobante válido para reclamar el premio, por lo que debe conservarse en buen estado, sin tachaduras ni deterioro. Asimismo, los premios están sujetos a retención en la fuente, conforme a la normativa tributaria vigente en Colombia, lo que puede afectar el valor neto recibido por el ganador.



Otros chances en Colombia

Además de El Dorado Mañana, hay otros chances que se llevan a cabo en diferentes momentos del día. Estos son:



Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna

Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL