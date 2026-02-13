Zambrano, Miryan, Rata y Valentina se convierten en los finalistas del Desafío Siglo XXI

Luego de una pesada semifinal disputada en el Box Amarillo, en el Desafío Siglo XXI se definieron las dos parejas que se disputarán en la gran final los 1.200 millones de premio. Miryan y Zambrano se enfrentarán contra Rata y Valentina para definir a los nuevos campeones del reality más visto por los colombianos.



Así fue la semifinal del Desafío Siglo XXI

Tras la salida de Rosa y Gero, al box amarillo llegaron las tres parejas semifinalistas: Gio y Valkyria, Zambrano y Miryan, y Rata y Valentina. Andrea Serna les explicó a los desafiantes que la prueba definiría el futuro y final de un desafío que presentó a una nueva generación de desafiantes y que, además, le dio la oportunidad de regresar a dos excampeones.

A lo largo de la pista, las parejas debían ir encadenadas por la cintura y atravesar obstáculos de equilibrio, tierra, laberintos, escalar troncos y demás. En el recorrido debían recolectar cuatro discos.

Las parejas conformadas por Zambrano y Miryan y Rata y Valentina mantuvieron a lo largo de toda la pista una reñida diferencia. Por momentos cada pareja tomaba una ligera ventaja, dependiendo del obstáculo. Las dos parejas brillaron por su buena comunicación y agilidad. Por otro lado, desde los primeros obstáculos Valkyria y Gio se quedaron rezagados, especialmente por los troncos que debían escalar, obstáculo que se les dificultó a ambos.



Al final de la prueba, Rata, Zambrano y sus parejas lograron llegar a la definición, donde tardaron bastante. El último obstáculo de la pista consistía en embocar los cuatro discos en una plataforma. Después de varios intentos, Zambrano y Miryan fueron los primeros en lograr el objetivo, seguidos por Rata y Valentina. Valkyria y Gio no alcanzaron a llegar a este obstáculo.



¿A qué hora y cuándo se podrá ver la gran final?

En medio de esta etapa, Caracol Televisión anunció la fecha exacta en la que se conocerán los nombres de los finalistas y el equipo que se llevará la copa. La producción confirmó que la final se transmitirá en vivo el próximo martes 17 de febrero, cuando los presentadores Andrea Serna y Mafe Aristizábal se reúnan en La Ciudad de las Cajas para dar inicio a la prueba definitiva.



La señal en vivo de Caracol Televisión presentará el capítulo final a las 8:00 p.m., inmediatamente después del bloque de Noticias Caracol. La audiencia podrá sintonizar el canal en televisión abierta o, si lo prefieren, acceder a la transmisión por internet a través de la plataforma Ditu, que también ofrece contenido adicional relacionado con la temporada y otras producciones del canal.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL