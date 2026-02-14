¡Pilas! Estos son los nuevos topes de Nequi y Daviplata para 2026: así funcionará el 4x1000

Billeteras digitales como Nequi y Daviplata se han convertido para los colombianos en una de las herramientas económicas más importantes para realizar pagos, ahorrar y hacer diferentes transacciones, y con el inicio de 2026 ambas plataformas actualizaron sus topes y condiciones de uso en línea con la nueva Unidad de Valor Tributario (UVT), fijada en $52.374.



Estos cambios impactan directamente la forma en que operan los depósitos de bajo monto, el cobro del impuesto del 4x1000 y las retenciones sobre intereses, aspectos clave para millones de usuarios en el país. Aquí le contamos todo lo que debe saber sobre los nuevos ajustes.



¿Cuáles son los nuevos topes de Nequi y Daviplata en 2026?

El ajuste de los límites responde a la actualización de la UVT, base que determina los montos máximos de operación en las cuentas de bajo monto. Para 2026, el tope mensual que pueden manejar estas billeteras digitales quedó establecido en 210,5 UVT, equivalente a $11.024.727. Este valor corresponde al total de movimientos que el usuario realiza en el mes, incluyendo depósitos, transferencias, pagos y retiros.

Superar ese límite puede implicar restricciones temporales en las transacciones hasta el siguiente periodo mensual, salvo que el usuario decida migrar su billetera a una cuenta de ahorros tradicional con mayor capacidad de manejo de recursos.

Este monto supera al de 2025 que estaba establecido en $10.482.689 pesos colombianos.



Dentro de este tope se incluyen todas las operaciones financieras realizadas en la aplicación. Esto significa que no solo cuentan las transferencias, sino también los pagos en comercios, los retiros en cajeros o corresponsales y los depósitos recibidos.



Además, existen límites operativos adicionales dependiendo del canal. En Daviplata, por ejemplo, se establecen topes por operación para retiros en cajero, depósitos o pagos con QR, lo que permite un control más detallado del flujo de dinero en cada servicio.

¿Cómo funcionará el 4x1000 en Nequi y Daviplata?

Uno de los puntos que más inquieta a los usuarios es el impuesto a los movimientos financieros, conocido como 4x1000. Para 2026, el cobro de este gravamen se activa cuando los movimientos mensuales superan 65 UVT, es decir, $3.404.310 pesos. A partir de ese momento, el impuesto del 0,4 % se aplica de forma inmediata sobre las operaciones realizadas.

En Nequi, este comportamiento depende del tipo de cuenta. Si el usuario mantiene su billetera como depósito de bajo monto, el 4x1000 se cobrará automáticamente una vez supere el límite mencionado y no podrá modificarse esa condición. En cambio, si el cliente decide convertir su billetera en una cuenta de ahorros, podrá marcarla como exenta del impuesto.

Cuando la cuenta está registrada como exenta, el beneficio se amplía y el 4x1000 solo se cobra si los movimientos mensuales superan $18.330.900, lo que brinda mayor margen para manejar recursos sin este descuento.

La normativa colombiana establece que cada persona solo puede tener una cuenta exenta del impuesto del 4x1000 en todo el sistema financiero. Esto significa que, si el usuario decide marcar su Nequi o Daviplata como exenta, deberá verificar que no tenga otra cuenta con ese beneficio en otra entidad bancaria.

Para validar esta condición, se puede consultar en centrales de riesgo como Datacrédito o CIFIN, evitando inconsistencias que puedan impedir la exención del gravamen.

Otro aspecto relevante para 2026 es la retención en la fuente sobre los intereses generados en estas cuentas digitales. En Nequi el porcentaje se mantiene en 7 %, aplicable cuando los intereses superan la base diaria establecida en 0,055 UVT, equivalente a valores superiores a $2.881 diarios.

Esto implica que, aunque las billeteras digitales ofrecen facilidad para ahorrar y manejar el dinero, los rendimientos que se obtengan estarán sujetos a las reglas tributarias vigentes, como ocurre con cualquier producto financiero en Colombia.

Con estas actualizaciones, Nequi y Daviplata consolidan su papel como herramientas clave en la economía cotidiana de los colombianos, ajustando sus límites y reglas a la normativa tributaria vigente y al crecimiento sostenido de los pagos digitales en el país.

