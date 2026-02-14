En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
SALARIO MÍNIMO
GUSTAVO APONTE
DEBATE FRENTE POR LA VIDA
CARNAVAL DE BARRANQUILLA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Video| Así fue el homenaje a Yeison Jiménez en la coronación del Carnaval de Barranquilla

Video| Así fue el homenaje a Yeison Jiménez en la coronación del Carnaval de Barranquilla

En medio de la fiesta y la tradición, el Carnaval de Barranquilla rindió un tributo a Yeison Jiménez que conmovió al público presente en el estadio Romelio Martínez.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 14 de feb, 2026
Comparta en:
Funeral de Yeison Jiménez sería en el Movistar Arena de Bogotá: ¿pueden entrar seguidores?
Yeison Jiménez, víctima de accidente aéreo -
Redes sociales

Barranquilla vive por estos días su fiesta más importante del año con la celebración del tradicional Carnaval de Barranquilla, un evento que reúne música, danza y tradición. En medio de la programación cultural y musical, la noche en el estadio Romelio Martínez no solo estuvo marcada por los actos propios de la coronación de los Reyes del Carnaval, sino también por un momento especial dedicado a rendir homenaje al cantante Yeison Jiménez, fallecido el pasado 10 de enero en un accidente de avión junto a parte de su equipo de trabajo.

El tributo se llevó a cabo durante uno de los actos centrales de la velada, cuando el público, que había llegado para disfrutar de la fiesta y las tradiciones del Carnaval, fue sorprendido con un reconocimiento musical al artista. El encargado de liderar este homenaje fue el cantante Juan Carlos Coronel, quien además estaba invitado a interpretar la canción oficial de la Reina del Carnaval de Barranquilla 2026, Michelle Char.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

La jornada en el estadio Romelio Martínez estuvo marcada por la mezcla de tradición y música en vivo. Mientras avanzaron los actos protocolarios y culturales de la coronación, se abrió un espacio para recordar al artista homenajeado. “Vamos a cantarle a Yeison Jiménez”, dijo Juan Carlos Coronel durante su interpretación.

Últimas Noticias

  1. ¿Lo recuerda? Así luce creador de la canción 'San Valen, Valentín', 13 años después de ser viral
    Redes sociales
    #LOMÁSTRINADO

    La nueva vida del creador de la canción de 'San Valen, Valentín': "Me hacían mucho bullying"

  2. Abuela fan de BTS
    Foto: Redes sociales
    #LOMÁSTRINADO

    Fan de BTS de 82 años fue sorprendida con entradas para un concierto: "Voy a ver a mis chicos"

Con una adaptación y ritmos tropicales, Coronel interpretó “Aventurero”, una de las canciones más representativas en la carrera de Yeison Jiménez. La elección del tema conectó con los asistentes, que participaron de este reconocimiento en medio de la festividad.

Publicidad

Un homenaje en una ciudad clave para su música

El reconocimiento realizado durante el Carnaval cobra especial relevancia si se tiene en cuenta la conexión del artista con la capital del Atlántico. De acuerdo con Spotify, Barranquilla es la cuarta ciudad con más oyentes de Yeison Jiménez, lo que evidencia la acogida que tuvo su música entre el público local. En ese contexto, el homenaje en uno de los escenarios más emblemáticos de la fiesta barranquillera se interpretó como un símbolo del impacto que logró su repertorio en la ciudad.

Juan Carlos Coronel tiene una trayectoria dentro de la música tropical y el folclor colombiano, géneros que han marcado su carrera interpretando salsas, boleros y cumbias. Su presencia en la coronación permitió sumar su voz a este tributo especial.

Publicidad

Tras la muerte de Yeison Jiménez su música ha continuado teniendo presencia entre el público. Posteriormente se han lanzado canciones que han logrado conectar con los seguidores y hacen parte del top 50 en Colombia de Spotify.

“Dime que sí”, producida por Georgy Parra, y “Con el corazón”, grabada junto al cantante Maluma antes de su fallecimiento. Estos lanzamientos han mantenido vigente el repertorio del artista, quien en su último audio afirmó tener muchos planes en la música.

El mensaje dirigido a su productor musical, expresaba que tenía una gran cantidad de canciones preparadas. “Tengo mucha música, Georgy; tengo muchos planes, muchas cosas en la cabeza. Toca comenzar a ejecutar porque tengo mucha música. Gloria a Dios, ahí hay música por toneladas, perro”, dijo el día antes de fallecer.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Carnaval de Barranquilla

Yeison Jiménez

Publicidad

Publicidad

Publicidad