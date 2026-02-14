Video| Así fue el homenaje a Yeison Jiménez en la coronación del Carnaval de Barranquilla

Barranquilla vive por estos días su fiesta más importante del año con la celebración del tradicional Carnaval de Barranquilla, un evento que reúne música, danza y tradición. En medio de la programación cultural y musical, la noche en el estadio Romelio Martínez no solo estuvo marcada por los actos propios de la coronación de los Reyes del Carnaval, sino también por un momento especial dedicado a rendir homenaje al cantante Yeison Jiménez, fallecido el pasado 10 de enero en un accidente de avión junto a parte de su equipo de trabajo.



El tributo se llevó a cabo durante uno de los actos centrales de la velada, cuando el público, que había llegado para disfrutar de la fiesta y las tradiciones del Carnaval, fue sorprendido con un reconocimiento musical al artista. El encargado de liderar este homenaje fue el cantante Juan Carlos Coronel, quien además estaba invitado a interpretar la canción oficial de la Reina del Carnaval de Barranquilla 2026, Michelle Char.

La jornada en el estadio Romelio Martínez estuvo marcada por la mezcla de tradición y música en vivo. Mientras avanzaron los actos protocolarios y culturales de la coronación, se abrió un espacio para recordar al artista homenajeado. “Vamos a cantarle a Yeison Jiménez”, dijo Juan Carlos Coronel durante su interpretación.

Con una adaptación y ritmos tropicales, Coronel interpretó “Aventurero”, una de las canciones más representativas en la carrera de Yeison Jiménez. La elección del tema conectó con los asistentes, que participaron de este reconocimiento en medio de la festividad.



Un homenaje en una ciudad clave para su música

El reconocimiento realizado durante el Carnaval cobra especial relevancia si se tiene en cuenta la conexión del artista con la capital del Atlántico. De acuerdo con Spotify, Barranquilla es la cuarta ciudad con más oyentes de Yeison Jiménez, lo que evidencia la acogida que tuvo su música entre el público local. En ese contexto, el homenaje en uno de los escenarios más emblemáticos de la fiesta barranquillera se interpretó como un símbolo del impacto que logró su repertorio en la ciudad.

Juan Carlos Coronel tiene una trayectoria dentro de la música tropical y el folclor colombiano, géneros que han marcado su carrera interpretando salsas, boleros y cumbias. Su presencia en la coronación permitió sumar su voz a este tributo especial.

Tras la muerte de Yeison Jiménez su música ha continuado teniendo presencia entre el público. Posteriormente se han lanzado canciones que han logrado conectar con los seguidores y hacen parte del top 50 en Colombia de Spotify.

“Dime que sí”, producida por Georgy Parra, y “Con el corazón”, grabada junto al cantante Maluma antes de su fallecimiento. Estos lanzamientos han mantenido vigente el repertorio del artista, quien en su último audio afirmó tener muchos planes en la música.

El mensaje dirigido a su productor musical, expresaba que tenía una gran cantidad de canciones preparadas. “Tengo mucha música, Georgy; tengo muchos planes, muchas cosas en la cabeza. Toca comenzar a ejecutar porque tengo mucha música. Gloria a Dios, ahí hay música por toneladas, perro”, dijo el día antes de fallecer.

