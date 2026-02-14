Lluvias en Medellín generan inundaciones en vías y emergencias por tormenta eléctrica

Fuertes lluvias acompañadas de tormenta eléctrica se registran en las últimas horas en distintos sectores del Valle de Aburrá, provocando inundaciones en vías públicas y afectaciones puntuales en infraestructura. De acuerdo con el reporte del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), en tan solo 20 minutos se han registrado 10 descargas eléctricas en el Valle de Aburrá.



Las lluvias de alta intensidad se presentan principalmente en los municipios de Envigado, Sabaneta e Itagüí, mientras que en Medellín, especialmente en las zonas centro y occidente, así como en La Estrella y Caldas, las precipitaciones oscilaron entre moderadas y fuertes. En Barbosa se reportaron lluvias dispersas de baja intensidad.(Lea también: ¿Por qué está lloviendo tanto en Medellín? Ideam explica las causas y si el clima seguirá así)



Emergencias atendidas en varios puntos de la ciudad

De acuerdo con el reporte oficial entregado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, los organismos de emergencia activaron sus equipos para atender de manera oportuna los incidentes generados por las fuertes lluvias.

En el operativo participan unidades del Cuerpo de Bomberos, la Alcaldía de Medellín y el DAGRD, que permanecen desplegados en el territorio verificando y mitigando riesgos.

• Inundación en vía pública en el soterrado de la Feria de Ganado.

• Creciente súbita en la quebrada La Madera, en límites con Bello.

• Inundación en vía pública en la calle 80 con carrera 93A, barrio Robledo Aures.

• Un sótano inundado en la carrera 55 con calle 80.

• Inundación en vía pública en la carrera 76C con calle 114, barrio Santander.

• Inundación en vía pública en el sector Pajarito.

• Colapso de parasol metálico en la carrera 82 con calle 102E (dos personas con lesiones leves).

• Caída de árbol en el sector 12 de Octubre, con afectación sobre redes eléctricas.



Además la Secretaría de Movilidad de la Alcaldía de Medellín reporta el siguiente cierre en la vía:



Cierre en la vía Medellín - Bogotá, a la altura del peaje, en sentido hacia el Oriente, por deslizamiento de tierra.

Estamos atendiendo de manera oportuna los incidentes generados por las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en la ciudad, todo nuestro cuerpo de bomberos @AlcaldiadeMed @dagrdmedellin activos.



A esta hora reportamos:



• Inundación en vía pública en el soterrado de… pic.twitter.com/PoDpZGTpJO — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) February 14, 2026

De acuerdo con el reporte reciente de Erika Zapata periodista de Noticias Caracol, se reportan dos lesionados debido a la caída de una estructura y diferentes personas afectadas por las inundaciones en sus viviendas. Las autoridades se encuentran evacuando las zonas.

Las autoridades reiteraron que los equipos continúan en terreno realizando labores de verificación, mitigación del riesgo y acompañamiento a las comunidades afectadas. Además, invitaron a la ciudadanía a reportar cualquier emergencia de manera inmediata a la línea 123, con el fin de agilizar la respuesta institucional ante nuevos eventos asociados a las lluvias.



Pronóstico del clima en Medellín para las próximas horas

El panorama climático indica que las lluvias podrían continuar en las próximas horas. Según el pronóstico, existe probabilidad de más precipitaciones durante la noche y se prevén tormentas eléctricas en la zona desde mañana en la mañana hasta el lunes en la tarde o noche.

Para los próximos días se anticipan chubascos y tormentas recurrentes, con porcentajes de probabilidad que superan el 90 % en jornadas específicas.

Actualmente, la temperatura ronda los 18 °C con condiciones parcialmente nubladas, mientras que la calidad del aire se mantiene en niveles considerados buenos. Sin embargo, el pronóstico advierte que la persistencia de lluvias aisladas y tormentas obligará a mantener medidas de precaución, especialmente en zonas con antecedentes de inundaciones o cercanas a quebradas.

Ante este escenario, las autoridades insisten en la necesidad de evitar transitar por sectores anegados, conducir con precaución y mantenerse informados sobre los reportes oficiales, mientras continúan las labores para proteger la vida y reducir los riesgos asociados a la temporada de lluvias en Medellín.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co