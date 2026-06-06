Resultados Dorado Tarde hoy, sábado 6 de junio de 2026: números ganadores del último sorteo

El sorteo de Dorado Tarde realiza una nueva jornada este sábado 6 de junio de 2026. Como ocurre de lunes a sábado, los participantes pueden consultar la combinación oficial una vez concluya la extracción y verificar si sus números coinciden con los resultados certificados por el operador autorizado.



Las autoridades recomiendan consultar únicamente los canales oficiales para verificar las cifras ganadoras y seguir los procedimientos establecidos para la validación y cobro de premios.

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Resultados Dorado Tarde del sábado 6 de junio de 2026

Una vez finalice el sorteo oficial de la jornada, estos serán los resultados correspondientes:



Número ganador: [ Por definir]

Por definir] Quinta cifra: [Por definir]

Los resultados son publicados y certificados por los operadores autorizados minutos después de la extracción oficial.

¿Cómo funciona el Dorado Tarde?

Dorado Tarde es una modalidad de chance en la que los participantes seleccionan una combinación de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999. Dependiendo de la modalidad elegida, los jugadores pueden obtener premios por acertar el número completo o parte de las cifras sorteadas.



El juego incorpora una quinta cifra adicional que hace parte de la mecánica del sorteo y es informada junto con el resultado principal de cada jornada.



La extracción se realiza en horas de la tarde bajo supervisión y control de las entidades encargadas de regular los juegos de suerte y azar en el país.

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Modalidades de apuesta y plan de premios

Las opciones de participación incluyen diferentes modalidades, cada una con condiciones específicas de pago:



Cuatro cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

Cuatro cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

Tres cifras directo: multiplica el valor apostado por 400.

Tres cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

Dos cifras o "pata": entrega 50 veces el valor jugado.

Una cifra o "uña": paga cinco veces la apuesta.

El valor final del premio depende de la modalidad seleccionada y del monto apostado por cada participante.

Horario del sorteo Dorado Tarde

El Dorado Tarde realiza sus sorteos de lunes a sábado. La extracción oficial se lleva a cabo aproximadamente a las 3:30 de la tarde, horario en el que se conocen las cifras correspondientes a cada jornada.

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Una vez finalizado el proceso, los resultados son divulgados a través de los canales autorizados y plataformas habilitadas para consulta pública.

Requisitos para reclamar un premio

Las personas que resulten ganadoras deben conservar el tiquete original en buen estado, ya que este documento es indispensable para validar cualquier reclamación.

Generalmente, para realizar el cobro se requiere:

Presentar el tiquete original.

Acreditar la identidad mediante documento oficial.

Cumplir los requisitos adicionales establecidos para premios de mayor valor.

Los premios de menor cuantía pueden reclamarse en puntos autorizados, mientras que los montos más altos suelen requerir trámites adicionales ante el operador correspondiente.

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Asimismo, los pagos están sujetos a las disposiciones tributarias vigentes en Colombia. Por esta razón, las autoridades recomiendan verificar previamente los procedimientos y requisitos establecidos para cada caso.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co